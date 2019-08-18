Как помочь себе при приступе стенокардии 

Стенокардия, которая раньше считалась болезнью пожилых, сегодня "молодеет". Как держать ее под контролем?
Первая помощь:
- Необходимо прекратить любую физическую активность.
- Принять максимально удобное положение.
- Обеспечить себе доступ свежего воздуха.
- В течение нескольких минут дышать глубоко и равномерно с легкими задержками. Такое дыхание распрямляет дыхательную мускулатуру, расширяет сосуды, и увеличивается пропуск кислорода в сердечную мышцу.
- Принять нитроглицерин: 1 таблетка под язык или 1-2 капли 1% раствора нитроглицерина на кусочке сахара, который необходимо также положить под язык.
Если приступ повторяется, необходимо обратиться к врачу. Кроме того, если приступ не проходит более получаса, также необходимо обратиться к врачу.
Что можно сделать в качестве профилактики:
- Следить за тем, чтобы рабочая деятельность чередовалась с отдыхом.
- Следить за психическим напряжением, сокращать количество стресса.
- Заниматься оздоровительной физкультурой.
- Отказаться от курения.
- Правильно питаться: сократить содержание животных жиров в пище, что приводит не только к снижению уровня холестерина крови, но и к снижению массы тела, что, в свою очередь, ведет к снижению артериального давления. Сократить употребление сахара и сахаросодержащих продуктов. Принимать достаточное количество витамина C.