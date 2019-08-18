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Как помочь себе при приступе стенокардии 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Стенокардия, которая раньше считалась болезнью пожилых, сегодня "молодеет". Как держать ее под контролем?

Первая помощь:

  • Необходимо прекратить любую физическую активность.
  • Принять максимально удобное положение.
  • Обеспечить себе доступ свежего воздуха.
  • В течение нескольких минут дышать глубоко и равномерно с легкими задержками. Такое дыхание распрямляет дыхательную мускулатуру, расширяет сосуды, и увеличивается пропуск кислорода в сердечную мышцу.
  • Принять нитроглицерин: 1 таблетка под язык или 1-2 капли 1% раствора нитроглицерина на кусочке сахара, который необходимо также положить под язык.
Если приступ повторяется, необходимо обратиться к врачу. Кроме того, если приступ не проходит более получаса, также необходимо обратиться к врачу.

Что можно сделать в качестве профилактики:

  • Следить за тем, чтобы рабочая деятельность чередовалась с отдыхом.
  • Следить за психическим напряжением, сокращать количество стресса.
  • Заниматься оздоровительной физкультурой.
  • Отказаться от курения.
  • Правильно питаться: сократить содержание животных жиров в пище, что приводит не только к снижению уровня холестерина крови, но и к снижению массы тела, что, в свою очередь, ведет к снижению артериального давления. Сократить употребление сахара и сахаросодержащих продуктов. Принимать достаточное количество витамина C.
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