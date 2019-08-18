Как помочь себе при приступе стенокардии

Стенокардия, которая раньше считалась болезнью пожилых, сегодня "молодеет". Как держать ее под контролем?

Первая помощь: Необходимо прекратить любую физическую активность.

Принять максимально удобное положение.

Обеспечить себе доступ свежего воздуха.

В течение нескольких минут дышать глубоко и равномерно с легкими задержками. Такое дыхание распрямляет дыхательную мускулатуру, расширяет сосуды, и увеличивается пропуск кислорода в сердечную мышцу.

Принять нитроглицерин: 1 таблетка под язык или 1-2 капли 1% раствора нитроглицерина на кусочке сахара, который необходимо также положить под язык.

Если приступ повторяется, необходимо обратиться к врачу. Кроме того, если приступ не проходит более получаса, также необходимо обратиться к врачу.