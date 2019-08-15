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Ученые рассказали, что мешает снизить повышенное давление 

Рамблер 2 часа назад
Снизить повышенное артериальное давление, даже используя препараты от гипертонии, может не давать низкая температура в квартире или офисе. Соответствующее исследование опубликовано в "Журнале гипертонии" на сайте Researchgate.
Каждый градус снижения температуры в помещении повышает артериальное давление на 0,45-0,48 миллиметров ртутного столба. Чем холоднее, тем сильнее поднимается давление у гипертоников.
Руководитель исследования Хонгде Чжао из Университетского колледжа Лондона рекомендует докторам учитывать этот фактор при постановке диагноза и назначении лечения. Гипертоникам, вынужденным много времени проводить в плохо отапливаемых помещениях, доза лекарств от повышенного давления должна быть увеличена.
Исследователи пока точно не установили оптимальную температуру, но сходятся во мнении, что это 21 градус со знаком плюс. При такой температуре давление снижается эффективнее и гипертоники не ощущают его скачки.
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