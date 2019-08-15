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Названы самые распространенные заболевания российских школьников 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России назвали самые распространенные заболевания отечественных школьников. С результатами исследования ознакомился RT. Исследование было проведено с 2005 по 2015 год. В нем было задействовано 426 учеников из четырех московских школ Москвы. Было проведено более 25 тысяч врачебных осмотров.
Так, здоровье учащихся школ с 1-го по 11-й класс постепенно ухудшалось. Среди наблюдаемых школьников в первом классе было 4,3% абсолютно здоровых детей, но к концу обучения таких не осталось.
За 11 лет обучения распространенность функциональных отклонений у детей возросла на 15%, а хронические заболевания были зафиксированы на 52,8% чаще.
Среди мальчиков в основном распространены язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальная астма и гипертония. Девочки страдают дефицитом массы тела, головными болями, неврозами и близорукостью.
Наиболее психологически напряженным периодом обучения для мальчиков стали 1-3-й, а также 11-й классы. Для девочек это был период с 9-го по 11-й класс.
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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