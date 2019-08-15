Названы самые распространенные заболевания российских школьников

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России назвали самые распространенные заболевания отечественных школьников. С результатами исследования ознакомился RT. Исследование было проведено с 2005 по 2015 год. В нем было задействовано 426 учеников из четырех московских школ Москвы. Было проведено более 25 тысяч врачебных осмотров.

Так, здоровье учащихся школ с 1-го по 11-й класс постепенно ухудшалось. Среди наблюдаемых школьников в первом классе было 4,3% абсолютно здоровых детей, но к концу обучения таких не осталось.

За 11 лет обучения распространенность функциональных отклонений у детей возросла на 15%, а хронические заболевания были зафиксированы на 52,8% чаще.

Среди мальчиков в основном распространены язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальная астма и гипертония. Девочки страдают дефицитом массы тела, головными болями, неврозами и близорукостью.

Наиболее психологически напряженным периодом обучения для мальчиков стали 1-3-й, а также 11-й классы. Для девочек это был период с 9-го по 11-й класс.