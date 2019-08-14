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Как тело сигнализирует о разрушении печени 

Рамблер 5 часов назад
Если игнорировать любое поражение печени, то оно может закончиться циррозом. Поэтому необходимо знать о всех сигналах тела, которые могут говорить о болезнях этого органа.

Измененный запах пота

Эксперты утверждают, что при заболеваниях печени и почек пот пахнет вареной капустой. Это происходит из-за того, то во время болезни меняются вещества, которые выделяет наш организм. Все они выходят вместе с потом и другими естественными процессами. Запах изменяется из-за большого количества одного вещества и недостатка другого.

Желтая кожа

Об этом признаке знают практически все. Действительно, при поражении печени становятся желтыми белки глаз, кожа и слизистая. Подобный симптом проявляется из-за того, что орган перестает связывать билирубин, и он накапливается в коже. Чаще всего этот синдром проявляется при гепатите и циррозе.

Тяжесть в боку

Существует известное утверждение, что печень не болит. И это правда. Однако она дает о себе знать с помощью других симптомов. Например, человек может страдать от тяжести в боку. Такой признак чаще сопровождает холецистит. Если подобный недуг проявляется на постоянной основе, то необходимо срочно пройти обследование у врача. Тяжесть в боку может быть симптомом цирроза и гепатита на начальной стадии.

Выпадение волос

Почти все неприятные процессы в печени провоцируют гормональный дисбаланс. Именно этот орган отвечает за выработку инсулина и выводит из организма излишки эстрогена. Волосы в первую очередь реагируют на изменение гормонального фона, поэтому шевелюра редеет.
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Болезни и лекарства , Видео
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