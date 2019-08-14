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Ученые рассказали, как курильщикам защититься от рака 

Yellmed 23 минуты назад
Фото: unsplash.com
Людям с вредными привычками нужно включить в рацион продукты, богатые флавоноидами, сообщает «Российская газета» со ссылкой на EurekAlert.
Это яблоки, чай, черника, брокколи, апельсины. Для эффективной профилактики, по замечанию специалистов, достаточно употреблять всего около 500 миллиграммов флавоноидов в день.
Можно выпить чашку чая, а в течение дня съесть по одному яблоку и апельсину. Разнообразить рацион помогут брокколи и черника. Этого достаточно для оптимального насыщения организма флавоноидами.
Ученые на протяжении более 20 лет изучали питание датчан, возраст которых на момент старта исследования составлял от 52 до 60 лет. Эксперты пришли к выводу: продукты с высоким содержанием флавоноидов сокращают риск возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Флавоноиды обладают противовоспалительным эффектом, положительно влияют на состояние кровеносных сосудов.
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Болезни и лекарства , Новости , "Российская газета"
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