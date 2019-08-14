По сообщению Росстата, количество российских граждан, умерших от злокачественных новобразований, за первые шесть месяцев текущего 2019 года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего за январь-июнь от рака в России умерло 149 384 человека. Онкология остается второй причиной смертности в стране, на первом месте традиционно находятся заболевания сердечно-сосудистой системы. От инсультов, инфарктов и других подобных заболеваний в первые полгода погибли 441 299 россиян. Хотя это на 0,7% меньше, чем аналогичный показатель прошлого года, цифра все еще очень велика. От ВИЧ, по сообщению агентства, за тот же приод скончались 9 920 человек. Некоторое количество россиян стали жертвой инфекционных и вирусных заболеваний, в частности, 381 человек в первом полугодии умер от гриппа. Это на 35 человек меньше, чем в первом полугодии прошлого года. В целом смертность по стране в 2019 году снизилась: за январь-июнь умерло 918 503 человек, что на 3% меньше соответствующего показателя прошлого года.
Россияне все чаще умирают от рака
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