Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне все чаще умирают от рака 

Рамблер 5 часов назад
По сообщению Росстата, количество российских граждан, умерших от злокачественных новобразований, за первые шесть месяцев текущего 2019 года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего за январь-июнь от рака в России умерло 149 384 человека. Онкология остается второй причиной смертности в стране, на первом месте традиционно находятся заболевания сердечно-сосудистой системы. От инсультов, инфарктов и других подобных заболеваний в первые полгода погибли 441 299 россиян. Хотя это на 0,7% меньше, чем аналогичный показатель прошлого года, цифра все еще очень велика. От ВИЧ, по сообщению агентства, за тот же приод скончались 9 920 человек. Некоторое количество россиян стали жертвой инфекционных и вирусных заболеваний, в частности, 381 человек в первом полугодии умер от гриппа. Это на 35 человек меньше, чем в первом полугодии прошлого года. В целом смертность по стране в 2019 году снизилась: за январь-июнь умерло 918 503 человек, что на 3% меньше соответствующего показателя прошлого года.
Комментарии42
Болезни и лекарства , Видео , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему я каждую ночь кладу чеснок под подушку
Самые опасные лекарственные сочетания
Стало известно, как курильщикам защититься от рака
Названы регионы с высоким показателем туберкулеза
Врач сообщил, сколько меда можно есть в сутки5
Видео
00:34
Что будет, если пить по бокалу вина в день
ЗОЖ
05:23
Опасных тропических клопов завезли в Россию
Болезни и лекарства
02:18
Продукты, которые нельзя есть перед сексом
ЗОЖ
02:23
Что говорят о человеке подмышки
ЗОЖ
03:13
Российский экзоскелет поборол гравитацию
Наука
02:09
Скрытые признаки повышенного сахара
Болезни и лекарства
02:49
Как распознать угрозу сердечного приступа
ЗОЖ Болезни и лекарства
03:00
На Россию напали опасные кровососы
Новости
01:41
Простой рецепт для избавления от боли в суставах
Народная медицина
07:12
Как предотвратить тахикардию
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение