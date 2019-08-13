Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таинственная бактерия, убивающая людей по всему миру, добралась до России 

express-novosti.ru 1 час назад
Фото: pixabay
Как стало известно ИА «Экспресс-Новости», жители сразу нескольких регионов в Российской Федерации могут быть заражены таинственной инфекцией, истоков которой пока не смогли найти врачи ни одной страны мира. Мало того, медики не в силах пока даже поставить диагноз при этом заболевании.
Например, не так давно юная жительница Воронежа, поступившая в один из московских вузов, обратилась за медицинскую помощью в связи с заболевшим горлом. Однако предполагаемая обычная ангина обернулась комой. У девушки резко поднялась высокая температура, и все мышцы в буквальном смысле сковало. Медики пытались спасти молодую пациентку, но безрезультатно. Студентка скончалась, так и не придя в сознание.
И подобные случаи, как выяснило ИА «Экспресс-Новости», уже зарегистрированы в ряде других стран. К примеру, в Англии годовалого малыша тоже привезли в больницу с подозрением на инфекцию горла. Но в результате резкой реакции по всему телу, мальчику пришлось ампутировать конечности.
А точно в такой же ситуации, но уже на севере Шотландии, трёхлетнюю девочку спасти не удалось. И вновь — жалобы на боль в горле, потом резко синеющие губы, скачок температуры, сепсис и смерть.
Ученые во всех этих трагедиях склонны обвинять некую супер-бактерию. По мнению специалистов, она может проживать в богатой сахаром еде, при этом распространяется с невероятной скоростью, а также максимально устойчива к любым известным препаратам. Другими словами, противоядия против бактерии ещё не придумали.
express-novosti.ru: последние новости
Скрытые симптомы рака лёгких Употребление аспирина признали смертельно опасным Нейропсихолог Наталья Семенова опровергла основные представления о левшах
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы продукты, снижающие риск смерти4
Роботы начнут приглашать россиян на прием к врачу
Опасных тропических клопов завезли в Россию10
Продукты, опасные при гипертонии
6 цитат от провинциального кардиолога в России2
Видео
00:34
Что будет, если пить по бокалу вина в день
ЗОЖ
05:23
Опасных тропических клопов завезли в Россию
Болезни и лекарства
02:18
Продукты, которые нельзя есть перед сексом
ЗОЖ
02:09
Скрытые признаки повышенного сахара
Болезни и лекарства
02:49
Как распознать угрозу сердечного приступа
ЗОЖ Болезни и лекарства
03:00
На Россию напали опасные кровососы
Новости
01:41
Простой рецепт для избавления от боли в суставах
Народная медицина
07:12
Как предотвратить тахикардию
ЗОЖ Болезни и лекарства
01:43
Какое вещество в «корвалоле» опасно для здоровья
Болезни и лекарства
02:28
Что делать, если болит шея
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение