Таинственная бактерия, убивающая людей по всему миру, добралась до России

Как стало известно ИА «Экспресс-Новости», жители сразу нескольких регионов в Российской Федерации могут быть заражены таинственной инфекцией, истоков которой пока не смогли найти врачи ни одной страны мира. Мало того, медики не в силах пока даже поставить диагноз при этом заболевании.

Например, не так давно юная жительница Воронежа, поступившая в один из московских вузов, обратилась за медицинскую помощью в связи с заболевшим горлом. Однако предполагаемая обычная ангина обернулась комой. У девушки резко поднялась высокая температура, и все мышцы в буквальном смысле сковало. Медики пытались спасти молодую пациентку, но безрезультатно. Студентка скончалась, так и не придя в сознание.

И подобные случаи, как выяснило ИА «Экспресс-Новости», уже зарегистрированы в ряде других стран. К примеру, в Англии годовалого малыша тоже привезли в больницу с подозрением на инфекцию горла. Но в результате резкой реакции по всему телу, мальчику пришлось ампутировать конечности.

А точно в такой же ситуации, но уже на севере Шотландии, трёхлетнюю девочку спасти не удалось. И вновь — жалобы на боль в горле, потом резко синеющие губы, скачок температуры, сепсис и смерть.

Ученые во всех этих трагедиях склонны обвинять некую супер-бактерию. По мнению специалистов, она может проживать в богатой сахаром еде, при этом распространяется с невероятной скоростью, а также максимально устойчива к любым известным препаратам. Другими словами, противоядия против бактерии ещё не придумали.