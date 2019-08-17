Откуда берется грыжа позвоночника и как ее лечить

Позвоночник — важнейшая опорная система нашего организма. Гибкость позвоночника помогло нам выжить в процессе эволюции — мы уворачивались от опасности, могли маневрировать и группировать тело. Мало кто из нас ни разу в жизни не испытывал боли в спине. Но если вы периодически чувствуете необъяснимую тупую боль в спине, которая усиливается при физических нагрузках, кашле, чихании, это может быть межпозвоночная грыжа.

Симптомы бывают разными и могут вовсе не проявляться, но если заболевание не лечить, оно может обернуться радикулитом или инсультом. Рассказываем, откуда берется межпозвонковая грыжа и как ее лечить.

Что это такое

Межпозвонковые диски упруги и могут менять форму, что позволяет нам изгибаться, они амортизируют нагрузку. Однако эти диски не такие прочные. Специалисты американского исследовательского центра Mayo Clinic сравнивают их с пончиком с желе: внутри диска — мягкое пульпозное ядро, заключенное в фиброзное кольцо из сухожилий. При наклонении вперед с нагрузкой позвонки сжимаются и пытаются выдавить "желе" назад. В большинстве случаев диски выдерживают нагрузку, но если кольцо из сухожилий ослаблено, оно может порваться, а мягкое ядро вылезет наружу из межпозвоночного пространства. Именно это и называется грыжей межпозвоночного диска (плоского образования между позвонками).

Откуда берется

Грыжа позвоночника — болезнь людей с сидячей работой. Ослабление фиброзного кольца может произойти, если вы регулярно поднимаете тяжести, нагружая поясницу или плечи. Если вы падали или иным образом травмировали спину. Проблемы могут начаться и при сколиозе, остеохондрозе или привычке сидеть в сгорбленной позе. Лишний вес также является одной из проблем данного заболевания. При недосыпе позвоночник не успевает восстановиться после дневных нагрузок.

Симптомы

Среди симптомов межпозвонковой грыжи — ноющая боль неизвестного происхождения, возникающая в пояснице или шейном отделе позвоночника. Также могут быть "прострелы" при резких движениях, например, поворотах или наклонах. Боль в пояснице, отдающая в бедро или ногу и боль в шейном отделе позвоночника, которая отдается в плечо или руку. Участившееся онемение или покалывания в пальцах ног и паху также является одним из симптомов.

Как лечить

Боль снимут лекарства на основе ибупрофена или напроксена, которые продаются без рецепта, но дозировку должен назначить доктор. Он же пропишет специальные препараты. Могут понадобиться противосудорожные средства и миорелаксанты — они помогут снять напряжение в мышцах спины.

Также врач пропишет вам лечебную физкультуру (ЛФК) для укрепления мелких мышц, которые поддерживают позвоночный столб. Спина сможет легче переносить нагрузки. На занятиях вам расскажут, как правильно поднимать тяжести и научат избегать резких движений.

Есть и альтернативные методы лечения, например, акупунктура. Некоторые исследования показывают, что иглоукалывание облегчает хронические боли в спине. Грамотный массажист сможет на какое-то время облегчить боли в вашей спине. Физическая активность при йоге и дыхательные упражнения также облегчают боли.

В крайних случаях применяется хирургическое лечение. Например, если боль не проходит в течение шести недель. Операцию назначают, если грыжа сопровождается прогрессирующим парезом (слабостью в ногах) или отказом тазовых функций (неконтролируемым мочеиспусканием и проблемами с кишечником). Хирурги удаляют выступающую часть межпозвонкового диска, чтобы снять давление на нервные окончания. В крайних случаях поврежденный диск удаляют целиком.