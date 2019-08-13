Опасных тропических клопов завезли в Россию

Туристы и мигранты из Азии завезли в Россию новый вид клопов. Кровососы могут нападать не только ночью, но и днем, и переносить опасные инфекции. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на пострадавших от насекомых и экспертов.

Как рассказала потерпевшая Ольга, клопы покусали ее во время остановки в отеле в Брянске. Сначала у нее появились пятна на теле, а после и вовсе начались проблемы со здоровьем. При этом клопы напали на женщину днем, что не естественно для этого вида насекомых.

Энтомологи объяснили, что это новый вид клопов для России — тропический, более опасный. Их укусы можно спутать с аллергией, однако, в отличие от сыпи, следы от насекомых опухают. Тропические клопы также могут переносить опасные инфекции, в том числе лихорадку и туляремию.

«Он более жесткий кровосос, может нападать и при свете дня. И при обследовании выяснили, что это новый вид и он расползается по всему миру», — заявил ведущий научный сотрудник лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Павел Алексеев

От тропических клопов уже пострадали сотни россиян. А завезли насекомых в страну туристы и мигранты из стран Азии, сами того не подозревая. Клопы могут прятаться в постельном белье, обоях, розетках и батареях. Они способны выживать в российском климате. Определить, что в квартире появился заморский паразит, можно по внезапно появившимся на обоях черным точкам и каплям крови на постели. При этом вывести их также непросто: у новой популяции иммунитет на химикаты. Единственное, что представляет для клопов угрозу — паровая обработка в камере при температуре 85 градусов. Следует проводить дезинфекцию в квартире, часто менять постельное белье, белить потолки, заделывать щели.