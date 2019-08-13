Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опасных тропических клопов завезли в Россию 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Туристы и мигранты из Азии завезли в Россию новый вид клопов. Кровососы могут нападать не только ночью, но и днем, и переносить опасные инфекции. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на пострадавших от насекомых и экспертов.
Как рассказала потерпевшая Ольга, клопы покусали ее во время остановки в отеле в Брянске. Сначала у нее появились пятна на теле, а после и вовсе начались проблемы со здоровьем. При этом клопы напали на женщину днем, что не естественно для этого вида насекомых.
Энтомологи объяснили, что это новый вид клопов для России — тропический, более опасный. Их укусы можно спутать с аллергией, однако, в отличие от сыпи, следы от насекомых опухают. Тропические клопы также могут переносить опасные инфекции, в том числе лихорадку и туляремию.
«Он более жесткий кровосос, может нападать и при свете дня. И при обследовании выяснили, что это новый вид и он расползается по всему миру», — заявил ведущий научный сотрудник лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Павел Алексеев.
От тропических клопов уже пострадали сотни россиян. А завезли насекомых в страну туристы и мигранты из стран Азии, сами того не подозревая. Клопы могут прятаться в постельном белье, обоях, розетках и батареях. Они способны выживать в российском климате. Определить, что в квартире появился заморский паразит, можно по внезапно появившимся на обоях черным точкам и каплям крови на постели. При этом вывести их также непросто: у новой популяции иммунитет на химикаты. Единственное, что представляет для клопов угрозу — паровая обработка в камере при температуре 85 градусов. Следует проводить дезинфекцию в квартире, часто менять постельное белье, белить потолки, заделывать щели.
360tv.ru: последние новости
Ученые: онкология вызывает избыточный вес и ожирение Доктор Мясников обозначил пять способов экономии при покупке лекарств Ученые: артериальное давление поможет выявить болезни сердца
Комментарии5
Болезни и лекарства , Видео , Павел Алексеев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, опасные при гипертонии
6 цитат от провинциального кардиолога в России2
О чем говорит сухая кожа на локтях1
От чего на самом деле возникает язва желудка2
Половой орган мужчины окостенел после травмы8
Видео
00:34
Что будет, если пить по бокалу вина в день
ЗОЖ
05:23
Опасных тропических клопов завезли в Россию
Болезни и лекарства
02:18
Продукты, которые нельзя есть перед сексом
ЗОЖ
02:09
Скрытые признаки повышенного сахара
Болезни и лекарства
02:49
Как распознать угрозу сердечного приступа
ЗОЖ Болезни и лекарства
03:00
На Россию напали опасные кровососы
Новости
01:41
Простой рецепт для избавления от боли в суставах
Народная медицина
07:12
Как предотвратить тахикардию
ЗОЖ Болезни и лекарства
01:43
Какое вещество в «корвалоле» опасно для здоровья
Болезни и лекарства
02:28
Что делать, если болит шея
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение