Лучшие цитаты от провинциального кардиолога в России

Врач и писатель Максим Александрович Осипов (1963 г.р.) закончил 2‑й Московский медицинский институт, ординатуру, аспирантуру, в 1991 году защитил кандидатскую диссертацию, работал в Калифорнийском университете в Сан-Франциско (UCSF) и в московских клиниках. Он выпустил самое известное руководство по клинической эхокардиографии на русском языке. А в 2005 году начал работать кардиологом в провинциальной российской больнице в Тарусе. С 2007 года Осипов писал заметки о своей работе.

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Об отношении к жизни

"Уже полтора года я работаю врачом в <…> районном центре одной из прилежащих к Москве областей. Пора подытожить свои впечатления. Первое и самое ужасное: у больных, да и у многих врачей, сильнее всего выражены два чувства — страх смерти и нелюбовь к жизни. Обдумывать будущее не хотят: пусть все остается по-старому. Не жизнь, а доживание. "

Об отношении к своему здоровью

"Один принимает много варфарина, не делая анализов, просто когда плохо себя чувствует, — у него тяжелое кровотечение, другой после протезирования клапана бросает принимать варфарин — у него тромбоэмболия бедренной артерии (можно сказать, повезло). Причина в обоих случаях — алкоголизм и мужской идиотизм. Мужской идиотизм, в частности, проявляется так: подавляющее большинство мужчин в ответ на вопрос «На что жалуетесь?» отвечают с раздражением: «Да вот, послали к кардиологу». "

Об отношении к старикам

"у нас почти не лечат стариков. Ей семьдесят лет, чего вы хотите? <…>Вспомнил трясущуюся старушку в магазине. Кряхтя, она выбирала кусочки сыра, маслица, колбаски, как говорят, половчее, то есть подешевле. За ней собралась очередь, и продавщица, молодая белая баба, с чувством сказала: «Я вот до такого точно не доживу!» Старушка вдруг подняла голову и твердо произнесла: «Доживете. И очень скоро». "

О главной проблеме российской медицины

"Главная проблема нашей медицины — отсутствие лечащего врача. Больной слушает (если вообще слушает) последнего, к кому попадет. В больнице назначили одно, в поликлинике другое, в областной больнице третье, а в Москве сказали, что надо делать операцию. Кого слушать?".

О деньгах

"Идея денег в умах людей, особенно мужчин, производит большие разрушения. За деньги можно все — вылечиться самому, вылечить ребенка, мать. По этому поводу много тихого отчаяния. Причина гибели — невысказанная — такая, например: мать умерла, денег на лечение не было. Знаю точно: дело не в деньгах, лекарства почти все доступны небогатому человеку. "

Про огорчения

"Умер Александр Павлович — крепкий хитрый семидесятилетний мужик. Так я его и не уговорил поменять аортальный клапан. Вернее, уговорил, но поздно. Ни запугивания, ни ласковые слова, ничего не помогало. Встречаясь со мной на улице, чуть подмигивал (зря пугали, доктор, я еще жив!), потом, когда таки стало плохо, ездил в Китай (китайская медицина), после отека легких согласился на операцию, мне отчаянно хамила его магаданская дочь (кто будет за ним ухаживать? какие гарантии вы можете дать, если мы согласимся?). Ну вот, ничего не вышло. "

Осипов публиковал записки о работе врача в России в своем блоге в "Живом журнале", в ряде журналов, а также выпустил отдельными сборниками.