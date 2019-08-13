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О чем говорит сухая кожа на локтях 

Рамблер 1 час назад
Кожа на локтях имеет минимальное количество сальных желез, большее количество складок по сравнению с остальными частями тела, а также в среднем тоньше. Поэтому она более уязвима перед внешними воздействиями. В то же время ряд внутренних болезней также в первую очередь проявляется на локтях. Это могут быть эндокринные проблемы — начинающийся сахарный диабет, гипертериоз или гипотериоз. Поэтому при продолжительной сухости локтей надо сдать кровь на биохимический анализ, чтобы исключить эти заболевания. Если кожа на локтях и коленях побледнела, покрылась чешуйками и красной сыпью, то речь идет о псориазе — заболевании, которое крайне трудно поддается лечению.
Другие заболевания, проявляющиеся в сухости кожи на локтях, связаны с нехваткой витаминов и микроэлементов в организме. Истончением эпидермиса проявляется железодефицитная анемия, дефицит витамина А и Е. Однако прежде чем начинать принимать витамины "на всякий случай", надо сдать анализ крови — переизбыток витаминов бывает намного опаснее и вреднее для здоровья, чем их нехватка.
И самое простое: сухость и повреждение кожи на локтях может быть связано с занятием спортом, личными привычками или условиями работы. В этом случае кожу надо защищать кремами и специальными налокотниками.
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Болезни и лекарства , Видео
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