От чего на самом деле возникает язва в желудке

Боль в области живота может стать первым звоночком начинающейся язвенной болезни. Пока язва небольшая, симптомы могут быть стертыми. В России диагностированы с язвой желудка более 3 млн человек, однако в реальности цифры, вероятно, больше — россияне недообследованы в медицинском плане.

Как работает защита желудка

Клетки внутренней оболочки желудка вырабатывают слизь, защищающие стенки желудка от кислоты и ферментов. Бикарбонаты снижают кислотность, а специальные липидные вещества простагландиныстимулируют работу всех факторов защиты. Слизистая желудка регулярно обновляется с помощью активной регенерации и повышенному кровоснабжению. Если система работает сбалансировано, язва человеку не грозит.

Стресс

Раньше в России считалось, что язвенная болезнь развивается "от стресса". Ее считали болезнью начальников — ведь необходимость руководить людьми в старые времена была связана с большой ответственностью, а не только большой зарплатой.

Открытие главного язвенного "злодея"

В 1979 году австралийский патолог Робин Уоррен предоложил, что возникновение язвенной болезни связано с наличием в организме человека бактерии Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори). Сегодня считается доказанным, что от 70 до 85% язв желудка возникает из-за хеликобактера. Эта бактерия повреждает слизистую оболочку и вызывает воспалительную реакцию в клетках, нарушая плотные межклеточные связи. Постепенно язва достигает мышечного слоя, что опасно для жизни. В развитых странах люди регулярно проверяют себя на наличие хеликобактера — ведь попимо язвы, эта бактерия также способствует возникновению рака желудка. Лечение проводится антибактериальными препаратами и гастропротекторами.

Другие факторы

Развитию язвенной болезни также способствует нарушение кровоснабжения желудка. Это бывает у курильщиков, послеоперационных больных, у людей, перенесших какую-либо сильную травму.