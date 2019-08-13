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Половой орган мужчины окостенел после травмы 

Yellmed 2 часа назад
63-летний житель Нью-Йорка не сразу понял, что его половой орган превращается в кость, сообщает ScienceDirect.
Мужчина прогуливался с тростью, оступился и ударился о тротуар ягодицами. К врачам он обратился из-за боли в колене. Еще у пациента болел мужской орган, но признаков воспаления не было. В клинике ему сделали рентген — и здесь обнаружилось нечто невероятное.
Вместо травмы костей таза врачи увидели обширную кальцификацию в месте, где костей не должно быть по определению. Окостенение органа произошло из-за солей кальция, скопившихся в тканях. Образовавшаяся кость достаточно четко просматривалась на снимке.
Врачи не были готовы сразу оказать помощь. Они лишь рассказали о возможных вариантах лечения, однако пациент не стал их слушать и отправился домой.
Редкое заболевание связывают с болезнью Пейрони, то есть искривлением полового органа вследствие патологических изменений в его белковой оболочке. Как правило, окостенение затрагивает среднюю часть мужских гениталий, но иногда вовлекается весь ствол органа. Один из вариантов лечения — хирургический.
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Болезни и лекарства , Видео , Новости
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