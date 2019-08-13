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Названа самая «сильная» группа крови 

Стерлеград 3 часа назад
Фото: Стерлеград
Исследования ученых доказали, что группа крови людей влияет на склонность к определенным болезням, черты характера, сексуальность, работоспособность и даже продолжительность жизни.
Специалисты обнаружили самую «сильную» группу крови, обладатели которой более устойчивы к болезням сердца, головного мозга и сосудов. Такие люди сильные и активные личности, которые защищены от рака и сохраняют память до преклонных лет.
Эксперты отмечают, что именно здоровье мозга, сердца и сосудов позволяет оставаться физическим активным в течение продолжительного времени. Людям с данной группой крови не грозит инфаркт или инсульт, которые стоят на первом месте среди причин смертности во всем мире.
Такими «счастливчиками» являются носители первой группы крови. Эксперты отмечают, что данная группа крови отличается низкой свертываемостью, что снижает нагрузку на сердце и мозг. Кроме того, обладатели данной группы крови реже страдают психологическими заболеваниями.
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Болезни и лекарства , Новости
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