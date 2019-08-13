Названа устранимая причина частого рака

Ученые Бристольского университета в Великобритании выяснили, что избыточный вес и ожирение повышают риск развития рака по меньшей мере в два раза. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи определили активность генов в опухолевых тканях восьми типов рака, для которых была показана связь с ожирением. Затем специалисты воспользовались методом менделевской рандомизации, который заключается в измерении естественной изменчивости генов. Он позволяет определить роль того или иного фактора на развитие заболевания, то есть выявляет причинно-следственную взаимосвязь.

В данном случае ученые выявили ассоциации между индексом массы тела (соотношение массы и квадрата величины роста) и риском развития заболевания, исключив влияние генов, которые могли способствовать и ожирению, и формированию опухолей.

По оценкам, лишний вес является причиной шести процентов всех случаев рака в развитых странах. Однако результаты нового исследования показали, что доля, приходящаяся на ожирение, на самом деле гораздо выше.