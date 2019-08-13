Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек

Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Несмотря на телосложение, 10-летняя Бо Ракчин (Bo Rakching) похожа на пожилую женщину. Причиной этого, предположительно, стала или липодистрофия, которая мешает созданию жировой ткани, или дерматолиз Алибера (Cutis laxa), уменьшающий эластичность кожи. Точный диагноз неизвестен, потому что девочку никогда не водили к врачу.

Бо утверждает, что часто слышит оскорбления. «Среди всех моих братьев и сестер старой выгляжу только я, — признается она. — Они не называют меня сестрой, они зовут меня бабушкой». Девочка просила ровесников не обзываться, но они продолжают ее дразнить.

Родственники девочки и местные монахи считают причиной недуга плохую карму. Они советуют Бо Ракчин дать отпор обидчикам и очиститься от груза прошлой жизни. Сама девочка мечтает о пластической операции, которая сделает ее красивее. «Я хочу красивое лицо, потому что другие дети называют меня старушкой», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница США оказалась одной из самых пожилых среди преждевременно постаревших в результате редчайшего заболевания прогерия (синдром Хатчинсона-Гилфорда). Врачи посчитали случай Тиффани уникальным, поскольку она дожила до 41 года. Женщина весит всего 26 килограммов при росте 135 сантиметров и страдает от выпадения зубов, потери волос и проблем с сердцем.