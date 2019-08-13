Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: mirror.co.uk
Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Несмотря на телосложение, 10-летняя Бо Ракчин (Bo Rakching) похожа на пожилую женщину. Причиной этого, предположительно, стала или липодистрофия, которая мешает созданию жировой ткани, или дерматолиз Алибера (Cutis laxa), уменьшающий эластичность кожи. Точный диагноз неизвестен, потому что девочку никогда не водили к врачу.
Бо утверждает, что часто слышит оскорбления. «Среди всех моих братьев и сестер старой выгляжу только я, — признается она. — Они не называют меня сестрой, они зовут меня бабушкой». Девочка просила ровесников не обзываться, но они продолжают ее дразнить.
Родственники девочки и местные монахи считают причиной недуга плохую карму. Они советуют Бо Ракчин дать отпор обидчикам и очиститься от груза прошлой жизни. Сама девочка мечтает о пластической операции, которая сделает ее красивее. «Я хочу красивое лицо, потому что другие дети называют меня старушкой», — говорит она.
Ранее сообщалось, что жительница США оказалась одной из самых пожилых среди преждевременно постаревших в результате редчайшего заболевания прогерия (синдром Хатчинсона-Гилфорда). Врачи посчитали случай Тиффани уникальным, поскольку она дожила до 41 года. Женщина весит всего 26 килограммов при росте 135 сантиметров и страдает от выпадения зубов, потери волос и проблем с сердцем.
Последние новости
Атамбаева обвинили в убийстве Сотрудники Сергея Доренко ушли с радиостанции и решили продолжить его дело Названы самые востребованные профессии
Комментарии3
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем говорит сухая кожа на локтях
От чего на самом деле возникает язва желудка
Половой орган мужчины окостенел после травмы7
Ученые выяснили, кто более склонен к раку
17 правил, которые спасут вам жизнь
Видео
00:34
Что будет, если пить по бокалу вина в день
ЗОЖ
02:18
Продукты, которые нельзя есть перед сексом
ЗОЖ
02:09
Скрытые признаки повышенного сахара
Болезни и лекарства
01:41
Простой рецепт для избавления от боли в суставах
Народная медицина
07:12
Как предотвратить тахикардию
ЗОЖ Болезни и лекарства
01:43
Какое вещество в «корвалоле» опасно для здоровья
Болезни и лекарства
02:28
Что делать, если болит шея
ЗОЖ
00:31
Выяснилось, какую группу крови предпочитают комары
Новости
02:29
Врачи из Красногорска вернули зрение ветерану
Новости
05:14
Как ученые готовятся к первой пересадке головы
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение