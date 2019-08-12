Медики рассказали о вреде корвалола для здоровья

Корвалол может нанести серьезный вред здоровью из-за содержащегося в нем спирта и фенобарбитала, которые вызывают ряд побочных эффектов. Об этом сообщает издание "Медикфорум".

Специалисты рассказали, что спустя две недели после приема фенобарбитала развивается привыкание и прежняя доза кажется недостаточной. Передозировка этого вещества смертельно опасна, поскольку может остановить дыхание. Также в состав корвалола входит этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты и натр едкий.

Успокоительный эффект от сочетания двух сильнодействующих психотропных веществ в составе корвалола снимает панические атаки. Приняв это лекарство, человеку, который имеет от него зависимость, объективно становится лучше, поскольку оно снимает "ломку", вызванную нехваткой фенобарбитала в организме.

Эксперты отмечают, что это препарат считается хорошим средством от сердца, но на самом деле он угнетает его работу.