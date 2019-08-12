Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медики рассказали о вреде корвалола для здоровья 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Корвалол может нанести серьезный вред здоровью из-за содержащегося в нем спирта и фенобарбитала, которые вызывают ряд побочных эффектов. Об этом сообщает издание "Медикфорум".
Специалисты рассказали, что спустя две недели после приема фенобарбитала развивается привыкание и прежняя доза кажется недостаточной. Передозировка этого вещества смертельно опасна, поскольку может остановить дыхание. Также в состав корвалола входит этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты и натр едкий.
Успокоительный эффект от сочетания двух сильнодействующих психотропных веществ в составе корвалола снимает панические атаки. Приняв это лекарство, человеку, который имеет от него зависимость, объективно становится лучше, поскольку оно снимает "ломку", вызванную нехваткой фенобарбитала в организме.
Эксперты отмечают, что это препарат считается хорошим средством от сердца, но на самом деле он угнетает его работу.
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 сигналов мозга о том, что ему нужен отдых
На лекарства могут ввести фиксированную наценку
Женщина может лишиться головы из-за болезни
Студентка умерла от загадочной болезни1
Ученые назвали причину и возраст начала старения13
Видео
00:34
Что будет, если пить по бокалу вина в день
ЗОЖ
02:18
Продукты, которые нельзя есть перед сексом
ЗОЖ
02:09
Скрытые признаки повышенного сахара
Болезни и лекарства
07:12
Как предотвратить тахикардию
ЗОЖ Болезни и лекарства
01:43
Какое вещество в «корвалоле» опасно для здоровья
Болезни и лекарства
02:28
Что делать, если болит шея
ЗОЖ
00:31
Выяснилось, какую группу крови предпочитают комары
Новости
02:29
Врачи из Красногорска вернули зрение ветерану
Новости
05:14
Как ученые готовятся к первой пересадке головы
Наука
08:00
Как здоровая женщина годами заражала всех вокруг
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение