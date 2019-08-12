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Студентка умерла от загадочной болезни 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Студентка из Воронежа умерла в Москве за несколько дней от болезни, которую не удалось диагностировать врачам. Девушке было 20 лет, сообщает "Московский комсомолец".
Учащаяся Воронежского государственного университета приехала в Москву после сдачи экзаменов. В первый же день у 20-летней девушки поднялась температура под 40 градусов и покраснело горло. Родители пытались самостоятельно лечить ее от ангины. Однако на следующий день у нее начались рвота и диарея. Медики назначили ей лечение от ротавируса, но оно не помогло. Когда у студентки начали сильно болеть мышцы и посинели конечности терапевт посоветовала продолжать принимать лекарства от обезвоживания.
Вскоре девушка перестала чувствовать конечности, ее рот онемел. Врач скорой помощи диагностировал у нее кому и вызвал реанимацию. Однако реаниматологи констатировали смерть.
Заведующая кафедры инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова считает, что симптомы болезни жительницы Воронежа напоминают менингит, энцефалит или сепсис. Точную причину ее смерти установит экспертиза.
"МК" отмечает, что симптомы развития болезни студентки напоминают сепсис. Якобы с недавних пор медики стали называть это "синдромом Юлии Началовой", ведь певица скончалась именно от него.
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Болезни и лекарства , Галина Кожевникова , РУДН , Московский комсомолец
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