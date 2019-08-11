Факторы, из-за которых может развиться рак поджелудочной

Любой вид рака вызван ростом мутирующих клеток. Клетки, которые содержат мутации, растут и размножаются аномальным образом, что в итоге приводит к развитию опухоли. Поджелудочная железа играет важнейшую роль в работе пищеварительной системы и является одним из наиболее уязвимых органов. Несмотря на малые размеры, она несет на себе огромную нагрузку: вырабатывает панкреатический сок, который состоит из солей, воды и пищеварительных ферментов. Заболевания поджелудочной широко распространены и следует знать, какие факторы увеличивают риск развития рака этого важного органа.

Курение

Раком поджелудочной железы чаще всего болеют курильщики. Считается, что около 30% экзокринных опухолей вызвано именно той вредной привычкой. Отказ от курения — одна из главных мер в снижении риска развития рака.

Наследственный панкреатит

Люди, в семье которых кто-то болел панкреатитом, больше подвержены риску развития рака поджелудочной, чем люди без такого анамнеза. Недуг вызван наследованием дефектного гена, приводящего к развитию панкреатита примерно в 50% случаев.

До 10% пациентов, заболевших раком поджелудочной, имеют семейную историю. Однако ученые еще не выяснили, какие именно гены отвечают за предрасположенность к этому виду рака. Пациенты, у которых хотя бы один близкий родственник страдал от рака этого органа, имеют в два раза больший риск развития рака, чем те, у кого нет таких родных.

Хроническое воспаление поджелудочной

Хронический панкреатит или длительное воспаление поджелудочной повышают риск развития рака данного органа.

Алкоголь

В результате злоупотребления алкоголем развивается около 70% случаев хронического панкреатита.

Ожирение

Около 10% случаев развития рака поджелудочной связаны с лишним весом больного.

Нарушение питания

Рацион, который состоит в основном из красного мяса, сахара и жирной пищи, с низким содержанием клетчатки, свежих овощей и фруктов, в два раза увеличивает риск развития панкреатита.

Сахарный диабет

Люди, которые страдают сахарным диабетом, входят в группу риска по развитию рака поджелудочной. Больным диабетом старше 50 лет нужно регулярно обследоваться, чтобы исключить вероятность развития рака данной железы.

Возрастные изменения

С возрастом возрастает риск рака поджелудочной. Этот недуг чаще встречается у людей после 60 и очень редко — у молодежи.