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Названа новая опасность кофе 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком большого количества кофе и других напитков с кофеином может стать причиной мигрени у людей, склонных к сильным головным болям. Об этом сообщает издание Live Science.
В исследовании приняли участие около ста людей, у которых была диагностирована эпизодическая мигрень, то есть они испытывали головные боли по меньшей мере два раза в месяц, но не чаще 15 раз в месяц (в противном случае мигрень называют хронической). Добровольцы прошли онлайн-опрос, в ходе которого они сообщали об употреблении различных напитков, включая кофе, чай, содовую и энергетики.
Оказалось, что не менее трех напитков с кофеином в день повышает вероятность развития мигрени в этот или на следующий день. При этом один-два стакана кофе не вызывают головные боли. Роль кофеина в возникновении мигрени является сложной, поскольку определенное количество этого вещества оказывает обезболивающий эффект.
Однако среди людей, которые редко употребляют кофеин, даже одна-две порции кофе повышают вероятность возникновения головной боли в этот день.
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