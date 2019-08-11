Какое вещество в «корвалоле» опасно для здоровья

В 100 мл традиционного популярного у российских пенсионеров "корвалола" входит 2 г. этилового эфира альфа-бромизовалериановой кислоты; 1, 826 г. фенобарбитала; 79 мл этилового спирта 95%, очищенная вода, масло мяты перечной и натр едкий (последние три — вспомогательные вещества). Из этих веществ два — спирт и фенобарбитал — являются веществами, вызывающими зависимость, применение которых связано с вредными побочными эффектами. Причем зависимость от фенобарбитала развивается уже через 1-2 недели приема. После этого старая доза начинает казаться недостаточной, и старики повышают прием капель с 10-15 до 60 и выше. Бывает, что пузырек корвалола уходит у больного за 1-2 дня. Люди, попавшие в зависимость от фенобарбитала, не могут победить ее самостоятельно. Между тем при передозировке этим веществом наступает остановка дыхания.

Это средство "от сердца" на самом деле угнетает сердечную деятельность. Однако успокоительный эффект от сочетания двух сильнодействующих психотропных веществ в его составе снимает панические атаки. Кроме того, после приема "корвалола" человеку, имеющему зависимость, объективно становится лучше — ведь капли снимают т.н. "ломку", вызыванную нехваткой фенобарбитала в организме.

В год россияне тратят на корвалол около 1 млрд рублей.