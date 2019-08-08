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Стало известно, как измерять давление для выявления болезней сердца 

Мир24 30 минут назад
Фото: Мир24
Для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний эффективнее всего измерять артериальное давление несколько раз в течение суток, пишет "Утро.ру".
Медики пришли к соответствующему выводу после 14-летнего наблюдения за 11 тысячами человек из разных стран. Среднее количество измерений в дневное время суток составило 30 раз, а в ночное — 10 раз.
Именно такой подход способен обнаружить недуги на ранних стадиях. Традиционный домашний существенно уступает по эффективности. Кроме того, 24-часовой мониторинг экономически выгоден — он избавляет от незапланированных затрат в будущем.
Ранее американские ученые сообщили, что при оценке рисков развития инфарктов и инсультов показатель диастолического («нижнего») давления сбрасывать со счетов нельзя.
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