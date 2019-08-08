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Женщина попыталась покрасить волосы дома и угодила в больницу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Фото: из личного архива
Американка покрасила волосы краской для домашнего использования, что привело к химическим ожогам кожи головы и шеи и выпадению волос. Об этом сообщает The Sun.
19-летняя Саммер Джексон из Мичигана впервые купила непривычную для себя марку краски для волос, поскольку ее любимой в продаже не оказалось. Она нанесла краску на корни волос, но почти сразу почувствовала сильное жжение. Девушка быстро смыла с волос химический состав, но жжение не прекратилось Кроме того, начали сильно выпадать волосы. «Мне повезло, что я всегда начинаю красить волосы с затылка!» — рассказала пострадавшая.
Саммер пришлось обратиться в больницу, где ей прописали мази и кремы. Лечение, по словам специалистов, должно продолжаться не менее месяца. Также девушка сбрила волосы с затылка, чтобы облегчить заживление ожогов.
Ранее сообщалось, что британка Стеф О’Делл покрасила волосы в салоне красоты, после чего ослепла на пять дней, а ее голова распухла. Вместо того, чтобы выбрать краску для волос самостоятельно, 24-летняя девушка доверила это работнику салона. Стеф страдает от аллергии на парафенилендиамин (PPD) — компонент краски для волос.
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