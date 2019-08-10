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Минздрав назвал регион с самыми тучными россиянами 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Lenta.ru
По итогам 2018 года наибольшее количество граждан, страдающих ожирением, зафиксировано в Курганской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.
В регионе на 100 тысяч жителей приходится около 935,1 людей с таким диагнозом. На втором месте по количеству тучных людей оказался Алтайский край, где показатель составляет 867,8 людей на 100 тысяч. Тройку регионов с наибольшим уровнем ожирения замкнула Ульяновская область — 849,7 граждан с ожирением на 100 тысяч населения.
Согласно статистике Минздрава, меньше всего с этой болезнью сталкиваются в Якутии, Приморье и Белгородской области. Всего в России проживает более двух миллионов людей с ожирением, 450 тысяч из них выявили в течение прошлого года.
Ранее в Минздраве рассказали, что самым здоровым регионом России по итогам 2018 года стала Кабардино-Балкария. На втором месте оказалась Чечня, а на третьем — Курская область. Хуже всего дела со здоровьем граждан обстоят в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
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Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ
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