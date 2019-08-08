Обнаружен смертельный вирус, переносимый комарами

В американском штате Делавэр был обнаружен смертельно опасный вирус, заразиться которым можно через укус комара.

Вирус восточного лошадиного энцефалита, или сонная болезнь, диагностирован у цыплят в Нью-Касле, Кенте и Сассексе. Этих цыплят специально располагают в местах, где возможно распространение вирусов, переносчиками которых являются насекомые. Пока что не зарегистрировано ни одного случая заражения среди людей.

Симптомы сонной болезни проявляются через 4-10 дней после укуса инфицированным комаром. Человек чувствует внезапную головную боль, озноб, поднимается высокая температура, начинается рвота. В тяжелых случаях болезнь перерастает в дезориентацию, судороги и кому. Примерно треть всех случае заканчивается летальным исходом, но у выживших сохраняется повреждение мозга той или иной степени тяжести.

В качестве профилактики стоит исключить купание в стоячей воде, носить одежду с длинными рукавами и длинные брюки, а также пользоваться средствами, отпугивающими комаров и других насекомых.