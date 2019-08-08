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Обнаружен смертельный вирус, переносимый комарами 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В американском штате Делавэр был обнаружен смертельно опасный вирус, заразиться которым можно через укус комара.
Вирус восточного лошадиного энцефалита, или сонная болезнь, диагностирован у цыплят в Нью-Касле, Кенте и Сассексе. Этих цыплят специально располагают в местах, где возможно распространение вирусов, переносчиками которых являются насекомые. Пока что не зарегистрировано ни одного случая заражения среди людей.
Симптомы сонной болезни проявляются через 4-10 дней после укуса инфицированным комаром. Человек чувствует внезапную головную боль, озноб, поднимается высокая температура, начинается рвота. В тяжелых случаях болезнь перерастает в дезориентацию, судороги и кому. Примерно треть всех случае заканчивается летальным исходом, но у выживших сохраняется повреждение мозга той или иной степени тяжести.
В качестве профилактики стоит исключить купание в стоячей воде, носить одежду с длинными рукавами и длинные брюки, а также пользоваться средствами, отпугивающими комаров и других насекомых.
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