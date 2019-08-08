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Как здоровье сердца связано с риском появления деменции 

Ридус 19 минут назад
Фото: depositphotos.com
Американские и французские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, как по здоровью сердечно-сосудистой системы можно определить риски наступления старческого слабоумия.
Деменция является прогрессирующим заболеванием, которое может начать развиваться за 15−20 лет до появления каких-либо симптомов, поэтому важно определить факторы, которые могут предотвратить ее возникновение, — пояснили ученые.
В исследовании приняло участие почти 8 тысяч человек.
Авторы исследования уверены, что в первую очередь медики должны обращать внимание на состояние сердца пациента, чтобы правильно сделать прогноз. В рамках эксперимента ученые следили за здоровьем 7899 мужчин и женщин на протяжении 25 лет.
В начале исследования всем участникам было 50 лет. Ученые собрали информацию об их образе жизни, весе и состоянии сердечно-сосудистой системы. Уточняется, что на момент исследования у всех добровольцев не было деменции.
На протяжении 25 лет за участниками следили с помощью показаний в медицинских картах, служб охраны психического здоровья и регистров смерти.
Мы хотели выяснить, как на деменцию влияет здоровье сердца и сосудов в 50 лет. Оказывается, есть прямая связь, — пояснили ученые.
Из 7 899 участников 347 случаев деменции были зарегистрированы во время периода наблюдения 25 лет.
Оказалось, что тем здоровее сердечно-сосудистая система в 50 лет, тем ниже риск развития деменции в последующие годы. Ученые пояснили, что своевременная диагностика может предсказать многие серьезные возрастные заболевания.
Например, в Великобритании распространенность деменции снизилась почти на 25% благодаря информированию пожилых людей о необходимости диагностики.
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