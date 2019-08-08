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Эксперт перечислил последствия сильных скачков атмосферного давления 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В период скачков атмосферного давления желательно избегать стрессов и физических нагрузок, а также воздержаться от управления автомобилем и от любых рискованных занятий, в том числе от авиаперелетов.
В четверг и в пятницу в Москве ожидаются сильные колебания атмосферного давления, которые могут негативно отразиться на самочувствии: например, вызвать слабость и бессонницу. Об этом заявил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
«Здоровые люди при изменениях погодных условий могут почувствовать слабость, сонливость или, наоборот, страдать бессонницей, а больные — могут иметь более существенные изменения в состоянии организма. Резкие перепады атмосферного давления могут вызвать и более серьезные осложнения для здоровья. Стоит серьезно относиться к скачкам атмосферного давления, если есть: заболевания органов дыхания, перенесенный инсульт, артериальная гипертензия или гипотония, заболевания сосудов», — сказал эксперт.
Он отметил, что в период скачков атмосферного давления желательно избегать стрессов и физических нагрузок, а также воздержаться от управления автомобилем и от любых рискованных занятий, в том числе от авиаперелетов. Для нормализации сна рекомендуется пить чай с травами, при этом сам сон должен длиться не менее восьми часов.
«Нужно находить время для дневного отдыха и скорректировать рацион питания. Гипертоникам — увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий. Меньше пить и отказаться от соленого. Гипотоникам — начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты с большим содержанием бета-каротина и аскорбиновой кислоты. Можно принимать тонизирующие и иммуномодулирующие средства природного происхождения», — цитирует АГН «Москва» Тяжельникова.
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Болезни и лекарства , Андрей Тяжельников , АГН "Москва"
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