Скрытые симптомы рака лёгких

Около миллиона человек каждый год слышат неутешительный диагноз "рак лёгких". Для многих он звучит как приговор, ведь обнаруживают злокачественную опухоль, как правило, на последних стадиях. А процент выживаемости удручает: около 87% больных умирает в течение двух лет после постановки диагноза. Есть, конечно, и счастливчики, которые живут и 10, и 15 лет. Но для этого нужно диагностировать болезнь на начальном этапе.

Даже если у вас никогда не было проблем с органами дыхания, онкология может давать о себе знать почти незаметными, "рядовыми" симптомами. ИА "Экспресс-Новости" предлагает проверить, нет ли у вас этих тревожных звоночков.

Сухой кашель

Сухой кашель — один из первых симптомов, который должен вас насторожить. Особенно если он не явился следствием простуды или аллергической реакции. Он может появиться внезапно, без видимых причин, и мучить вас в течение многих недель. Никакие сиропы, пилюли и прочие "припарки" не помогают.

Осиплость и боли в грудной клетке

Попробуйте глубоко вдохнуть. Чувствуете посторонние звуки (хрипы, свисты)? Если да, есть повод задуматься. Ну а если окружающие всё чаще замечают, что ваш голос стал хриплым, а сами вы периодически ощущаете боли в районе грудной клетки — срочно отправляйтесь к терапевту или пульмонологу. Вполне возможно, что опухоль в лёгких разрослась до таких размеров, что оказывает давление на возвратный гортанный нерв.

Температура

Всё ещё считаете температуру в 37-37,5 градусов безобидной? А зря. Именно субфебрильные показатели температуры тела обычно настораживают медиков больше, чем сильный жар и лихорадка. Регулярные небольшие повышения температуры часто указывают на раннюю стадию онкозаболевания. При этом человек обычно ощущает слабость, переутомление и теряет в весе.