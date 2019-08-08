Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы главные причины распространенного типа рака 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Michigan State University
Исследователи Университета штата Мичиган в США определили комбинацию двух мутаций, которые связаны с раком эндометрия — одной из наиболее распространенных типов злокачественной опухоли у женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.
Ученые определили, что мутации в генах ARID1A и PIK3CA часто наблюдаются при развитии рака эндометрия и рака яичника, связанного с эндометриозом (доброкачественным разрастанием ткани в стенке матки). ARID1A является опухолевым супрессором, однако при его мутации хроматин (составляет основу хромосом), теряет свою структуру и способствует нестабильности генома. Нарушения в гене PIK3CA приводит к неконтролируемому клеточному росту.
Те же самые мутации обнаруживаются у женщин с эндометриозом, однако в этом случае рака эндометрия у них не возникает. Пока неизвестно, почему одни и те же дефектные гены связаны с различными взаимоисключающими заболеваниями.
Рак эндометрия обычно развивается после менопаузы, что позволяет предположить влияние на риск развития злокачественной опухоли дополнительных факторов, включая изменение гормонального фона, окружающую среду и ожирение.
Последние новости
Москва допустила возвращение Крыма Украине при одном условии Начался второй штурм резиденции Атамбаева Сознавшийся в убийстве Круга киллер задушил двух сокамерников
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина купила туфли и едва не потеряла ногу
Скрытые симптомы рака легких1
Ученые назвали самый полезный фрукт
Почему опасно есть свинушки
Девушка приняла рак за беременность и умерла
Видео
02:50
Опасно ли излучение от компьютера на самом деле
Наука
03:33
Как справиться с гипертонией
Народная медицина
07:53
Названы продукты, вызывающие язву желудка
ЗОЖ
04:24
Что нельзя есть гипертоникам
ЗОЖ
04:36
Какие бананы безопасны на самом деле
ЗОЖ
01:43
В России подорожали валидол и корвалол
Болезни и лекарства
03:19
Эксперты выяснили, опасны ли сотовые вышки
Наука
02:59
Названы заболевания, о которых говорит шум в ушах
Болезни и лекарства
03:13
О каких болезнях предупреждает шум в ушах
Наука
09:23
Назван сильнейший пищевой аллерген
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение