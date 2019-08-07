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По стопам Алибасова. Девушке подали средство для мытья посуды вместо сока 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
Газета Ouest-France сообщает, что после ужина в элитном ресторане девушку увезли в больницу.
Родители, которые стали свидетелями инцидента, рассказали, что же все-таки произошло.
«Мы вместе с дочерью решили поужинать в ресторане отеля La Fontaine aux Bretons в коммуне Порник. После того, как дочь выпила жидкость, которую по ошибке принесли вместо сока, ее сразу же вырвало. Вещество сразу же обожгло кожу в тех местах, на которые попало».
Девушку немедленно госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы. По словам врачей, она может лишиться пищевода.
Первичная проверка ресторана показала, что вещество, которое выпила посетительница, оказалось промышленным средством для мытья посуды с содержанием едкого натра. Емкость каким-то образом оказалась в холодильнике с соками.
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