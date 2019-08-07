Как сэкономить при покупке лекарств

Специалист рассказал, что оптимизировать такие расходы можно, но первоочередной целью для каждого человека должно быть сохранение здоровья, а не денег. Мясников порекомендовал для начала составить список из всех лекарств, которые посоветует приобрести лечащий врач. Об этом пишет nation-news.ru.

Не стоит покупать препараты, слепо руководствуясь призывами навязчивой рекламы в средствах массовой информации. По мнению эксперта, около 95 процентов подобных таблеток и микстур будут попросту бесполезны. Более того, Александр Мясников уверен, что рекламу лекарств следует полностью запретить. К акционным товарам тоже нужно отнестись внимательно: не каждое такое средство окажется полезным, но базовую аптечку дома иметь необходимо.

Специалист предупреждает, что не нужно слепо доверять настойчивым советам фармацевтов, так как они порой могут преследовать свои интересы в погоне за выручкой. Дешевые аналоги препаратов следует подбирать с тем же действующим веществом, а перед покупкой внимательно читать состав.

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