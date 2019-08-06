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В России подорожали валидол и корвалол 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В июле 2019 года цены на валидол и корвалол в России выросли на 1 — 1,4 процента, сообщает Росстат.
Кроме того, поднялись цены на йод (на 3,1 процента), настойку пустырника, валокордин, таурин и другие медикаменты (на 0,5-0,9 процента). Вместе с тем стоимость левомеколя снизилась на 0,9 процента, эссенциале форте Н — на 0,5 процента.
Валидол в России дорожает уже больше семи месяцев подряд, сообщает «Коммерсантъ». Сейчас в Москве одна упаковка с 20 таблетками стоит от 36 до 107 рублей.
Помимо медикаментов, в июле подорожали сигареты с фильтром, новые машины, фотоаппараты, спички, тетради, хозяйственное мыло и другие непродовольственные товары (на 0,5 — 1 процент), отмечает Росстат. При этом на 0,6 — 0,9 процента упали цены на сотовые телефоны и смартфоны, электроутюги и свежие цветы.
В июле инфляция в годовом выражении замедлилась 4,6 процента, отмечает «Коммерсантъ». В месячном выражении рост цен составил 0,2 процента.
В мае Минпромторг предложил запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, при производстве корвалола и валокордина. Такая мера приведет к росту цен на эти лекарства, так как производители станут использовать фармацевтический спирт, отмечали эксперты.
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Болезни и лекарства , Росстат , Минпромторг
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