Чем опасна амброзия

Главная виновница аллергии — амброзия — на Кубани уже зацветает. От сорняка страдает чуть ли не каждый пятый житель региона. Но сколько ещё и тех, кто мучается от этого недуга в другие сезоны, а иногда и круглый год. Аллергологи рассказали «АиФ-Юг» о том, как справиться с недугом.

Летнее-осенняя — самая опасная

«Весна, лето, осень — это время обострения поллинозов, сезонных аллергических заболеваний, связанных с пыльцой растений, — рассказывает заведующий аллергоцентром поликлиники СКАЛ ККБ 2 Константин Лобанов. — Для Краснодарского края характерны три основных волны поллинозов. Весенняя обусловлена пыльцой таких деревьев, как берёза, лещина, ольха, орех чёрный. Начинается во второй половине марта-апреле и заканчивается в мае. Весенне-летняя связана с пыльцой различных луговых злаковых трав. Протекает с конца апреля до конца июня. Третья, самая тяжёлая волна поллинозов — летне-осенняя. Начинается со второй половины июля и длится до конца октября. Обусловлена цветением сорных трав: амброзия, полынь, лебеда, циклахена и других.

Проявления поллиноза первое время можно принять за банальную простуду. Беспокоят насморк, приступы чихания, зуд в носу, водянистые выделения и заложенность носа, зуд глаз, слезотечение, выраженное общее недомогание, слабость, головная боль, снижение работоспособности, может даже отмечаться небольшое кратковременное повышение температуры.

Если заметили у себя подобные проявления или замечали их в прошлом, проконсультируйтесь с врачом-аллергологом для уточнения диагноза и определения перечня причинно-значимых для вас аллергенов. Врач даст рекомендации по лечению на период обострения и по мерам профилактики, по гипоаллергенному быту, гипоаллергенной диете, расскажет, как уменьшить контакт с пыльцой растений, какие продукты следует исключить из употребления».

Проблема будет расти

По информации Центра медпрофилактики Краснодарского края, в мире от той или иной формы аллергии страдает от 20% до 40% людей. Практически каждый третий житель планеты — аллергик. Каждые десять лет количество больных увеличивается вдвое, и в ближайшие годы больше половины населения Земли станут аллергиками. Согласно прогнозам ВОЗ , именно этот недуг станет главной проблемой человечества в XXI веке. Ещё несколько лет назад аллергия намного чаще диагностировалась у жителей мегаполисов. Сегодня же граница между городом и пригородами стирается, и это приведёт к дальнейшему росту заболеваемости.

Аллергия бывает пищевая, ингаляционная, лекарственная, контактная. В зависимости от того, как раздражитель попадает в организм. Пищевая аллергия возникает в ответ на приём какого-либо продукта. Больной жалуется на колики в животе, тошноту, рвоту и диарею, то есть симптомы напоминают отравление. Чаще возникает у детей и самостоятельно исчезает к трём годам, но может остаться на всю жизнь.

Ингаляционная вызвана вдыханием домашней пыли или пыльцы растений. Её симптомы: заложенность носа, зуд, чихание и кашель. В сложных случаях может развиться хроническая астма.

Лекарственная аллергия появляется в ответ на приём какого-либо препарата. Симптомы похожи на признаки пищевой аллергии. Может быть кожная сыпь — крапивница. Контактный дерматит возникает при непосредственном контакте аллергена с кожей человека. Тоже может быть крапивница, позднее есть риск появления экземы.

Самая тяжёлая форма аллергии — анафилактический шок. Если больному не оказать неотложную медицинскую помощь, он может умереть. Анафилактический шок сопровождается затруднённым дыханием, отёком тканей, особенно лица, языка и губ.

Передается по наследству

В отличие от сезонной аллергии, реакция на домашнюю пыль, шерсть животных — круглогодичная. Недуг может передаваться по наследству. В этом случае она часто сопровождается сопутствующими заболеваниями, например, бронхиальной астмой или экземой. Аллергия может быть одномоментной реакцией, например, на пищевой раздражитель или лекарство, а также на непосредственный контакт с аллергеном.

Лечат аллергию антигистаминными препаратами, которые тормозят выработку гистамина и предупреждают развитие аллергической реакции. В тяжёлых случаях назначают гормональные препараты, которые уменьшают повышенную чувствительность организма, снимают воспаление. Гормональные препараты применяются и местно в виде мазей для снятия симптомов воспаления и лечения экземы. При анафилактическом шоке вводят внутривенно адреналин.

Больному аллергией нельзя контактировать с раздражителями, вызывающими аллергию: часто убирать и пылесосить жилище, убрать из квартиры животных и растения, вызывающие аллергические реакции, исключить из рациона пищевые агенты и лекарственные препараты, которые могут вызвать нежелательные реакции, регулярно, особенно весной принимать антигистаминные препараты для предупреждения приступов аллергии.

«Профилактику аллергии следует начинать в период беременности и с первых дней жизни. Питаться правильно и разнообразно. Не курить и избегать пассивного курения, — советует руководитель краевого аллергоцентра, кандидат медицинских наук Наталья Федотова . — Для младенцев и детей с высоким риском развития астмы и аллергии (из семей, где хотя бы один из родителей или братьев / сестёр страдает недугом) рекомендуется гипоаллергенный быт. Например, приобрести постельные чехлы и специальные покрытия для родительской и детской кровати, стирать постельные принадлежности и мягкие игрушки при температуре, превышающей 60 градусов, использовать акарициды».

В кубанском Роспотребнадзоре рекомендуют отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена в воздухе на специализированных ресурсах в интернете и через мобильные приложения. Каждый год цветение растений может начинаться и заканчиваться в разное время, в зависимости от погодных условий. Наиболее радикальным и эффективным способом избежать обострения сезонной аллергии является смена климатической зоны на период цветения.

Памятка аллергику

Специалисты советуют организовать быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму контакт с пыльцой:

ограничьте время пребывания на открытом воздухе;избегайте выездов на природу (в сельскую местность, в лес, на дачу, на пикник);держите окна закрытыми (в помещениях, в автомобиле);установите в жилище системы для очистки и фильтрации воздуха, используйте специальные сетки на окна;ежедневно проводите влажную уборку;по возвращении с улицы обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором (0,9% р-р Na Cl);избегайте употребления в пищу свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, кваса, мёда (многие растительные продукты имеют в своём составе родственные молекулы, которые становятся причиной перекрёстных реакций). Нельзя применять фитотерапию (лечение травами) и косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты.