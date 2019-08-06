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Женщина два года страдала от тошноты из-за утренней чашки чая 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Лондона два года страдала от тошноты и рвоты из-за привычки пить по утрам чай с молоком. Свою историю она рассказала изданию The Mirror.
28-летняя Антониа Террелл (Antonia Terrell) на протяжении двух лет постоянно чувствовала себя плохо. Она обращалась к терапевту, но тот не мог определить причину недуга.
«Мне всегда было нехорошо, и становилось все хуже и хуже. Ходить на работу было очень сложно», — призналась британка. Врачи посоветовали ей по очереди исключать из рациона разные группы продуктов, чтобы выяснить, что именно вызывает у нее тошноту. Террелл не помогло и это.
По совету свекрови, она сделала анализ крови на непереносимость продуктов. Как оказалось, женщина страдала от аллергии на молочный белок. Террелл ела много молочных продуктов и добавляла в чай большое количество молока, из-за чего ее и тошнило. Поначалу женщина не верила в это, поскольку не хотела отказываться от любимого напитка.
Как только британка исключила молочные продукты из рациона, ей тут же стало легче.
Биохимик Джилл Харт (Gill Hart) отметила, что около 45 процентов жителей Великобритании страдают из-за непереносимости различных продуктов, но далеко не все знают о своем диагнозе.
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Болезни и лекарства , Новости
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