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В России изменился самый смертоносный вид рака 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Рак пищевода оказался самым смертельным онкологическим заболеванием в России. Более половины пациентов умирают в течение года после обнаружения болезни. Об этом говорится в статистическом сборнике Министерства здравоохранения, передает «Интерфакс». В июне министерство называло таким заболеванием рак поджелудочной железы.
В 2018 году от рака пищевода умерло 59 процентов заболевших, в 2017 этот показатель был ниже — 57,8 процента. За раком пищевода следует рак легких — 49 процентов в 2018-м и 49,6 процента в 2017-м, а также рак желудка — 47,4 процента в 2018 году и 46,6 процента в 2017-м. При этом отмечается, что смертность с 1994 года изменилась незначительно. От рака пищевода она составляла 63,7 процента, от рака желудка — 55,5 процента, от рака трахеи, бронхов, легкого — 55,8 процентов.
От рака молочной железы в первый год после выявления в 2018 году умерли 5,8 процента заболевших женщин, в 2017 году их было 6 процентов. От рака шейки матки — 13,8 процента в 2018 году и 14,3 процента в 2017 году. От рака молочной железы смертность в первый год выявления уменьшилась более чем в два раза, в 1994 году она составляла 12,8 процента, а от рака шейки матки — 20,9 процента.
Всего смертность от онкологии составляла 22,2 процента в 2018 году и 22,5 процента в 2017 году. В 1993 году смертность составляла 273 тысячи человек, в 2018-м году — 242 тысячи состоявших на учете. Среди тех, кто не состоял на учете, она увеличилась почти в три раза — с 9749 до 29152. Заболеваемость детей немного снизилась — в 2018 году злокачественные образования были выявлены у 3879 человек, а в 2017 — у 3939. Также выросла выявляемость злокачественных образований, отметил Минздрав. С 1994 года она увеличилась в 1,5 раза — с 412 тысяч до 624 тысяч.
В июне Минздрав называл рак поджелудочной железы самым смертоносным видом заболевания. По данным ведомства, частота смерти среди всех заболевших от этого вида злокачественных новообразований составляет 39,9 процента.
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ , Интерфакс
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