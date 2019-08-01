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Найдена главная причина появления рака 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: pixabay
Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США определили причины дисфункции гена, который защищает организм от появления раковых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи изучили 10 225 образцов тканей, выделенных из 32 типов раковых опухолей, и сравнили их ДНК с 80 тысячами различных мутаций в базах данных, информация о которых была получена в течение трех десятилетий исследований. Оказалось, что во все случаях у пациентов с низкой выживаемостью часто наблюдались мутации в гене TP53, который в норме останавливает рост и деление клетки при ее повреждении или стрессе.
Ученые также обнаружили четыре гена, чья высокая активность в опухолях с мутацией в TP53 также связана с плохим прогнозом для пациентов. Кроме того, в 91 проценте всех случаев заболевания раком наблюдаются дефекты в обеих копиях гена TP53. Потеря второй нормальной копии происходит чаще всего из-за дупликации (копирования) первой дефектной копии. Изменения в гене связаны с нестабильностью генома, то есть белок, кодируемый TP53, участвует в обеспечении целостности хромосом.
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Болезни и лекарства , Новости
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