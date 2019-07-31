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Онколог назвал симптомы раковой опухоли у ребенка 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: depositphotos
Директор НИИ детской онкологии и гематологии в Национальном медицинском исследовательского центре онкологии им. Н. Н. Блохина Светлана Варфоломеева в интервью РИА ФАН назвала симптомы возможной опухоли у ребенка.
По ее словам, родителей и педиатра должны насторожить свечение зрачков в темноте у детей. Так называемый синдром кошачьего глаза является одним из основных проявлений рака глазной сетчатки.
Грамотного педиатра также насторожит потеря ребенком массы тела в течение последних месяцев и болевые ощущения, в частности болевой синдром в области суставов и трубчатых костей. Это может быть связано с развитием костных и мягкотканных сарком и с производством большого количества бластных опухолевых клеток при лимфобластном или миелобластном лейкозе.
Рвота по утрами при головной боли и без нее может может указывать на развитие у ребенка опухоли мозга. Еще одним сигналом здесь может послужить увеличение размеров головы.
Опасным симптомом являются длительные, повторяющиеся, не локализованные в конкретном месте и не связанные с приемом пищи боли в области живота. Здесь требуется внимание грамотного врача, потому что причин для таких болей очень много.
Другой признак, указывающий на проявление опухоли, — наличие любого объемного образования на теле ребенка. Множественные синяки или сыпь могут свидетельствовать не только о злокачественных опухолях, но и о других опасных для здоровья ребенка состояниях.
Варфоломеева подчеркнула наличие большого диапазона симптомов. Она подчеркнула, что родители не должны затягивать с походом к врачу. Не менее важным, по ее словам, является компетентность медика. Он должен грамотно оценить симптомы и направить пациента по правильному пути лечения.
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Болезни и лекарства , РИА ФАН
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