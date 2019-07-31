Отец отказался быть донором для дочери из-за того, что она девочка

Несколько индийских СМИ рассказали историю 16-летней девочки, у которой отказали почки.

Беда подкралась к 16-летней жительницы Индии абсолютно незаметно. Еще вчера девочка успешно сдала школьные экзамены, а сегодня оказалась на больничной койке, сообщает индийская газета The Statesman. В местной больнице (штат Бихар, Индия) подростку диагностировали серьезные проблемы с почками, а затем спустя несколько дней диагноз «почечная недостаточность» подтвердили в Институте медицинских наук в Патне.

Издание Times of India пишет о том, что Канчан Кумари срочно требуется операция по пересадке донорской почки. Однако, даже эта медицинская манипуляция не дает гарантий на благополучный исход.

Интересно, что родители девушки отказались пожертвовать свою почку для собственной дочери.

Рамашрай Ядав, отец заболевшей, признался журналисту одного из местных СМИ, что к такому решению их подтолкнуло несколько причин, Во-первых, семья Кумари не может похвастаться достатком (а операция в пересчете на российские деньги стоит примерно 500 тысяч рублей). Во-вторых, девочка — старший ребенок, а глава семье — единственный, кто зарабатывает деньги. В-третьих, Кумари — девочка. По мнению родителя, это весомый повод, чтобы не отдавать ребенку орган.

История девушки настолько потрясла мировую общественность, что люди со всех уголков света пытаются помочь Кумари, которая сейчас находится в больнице. Кто-то пытается выяснить, куда можно перевести деньги на лечение, а кто-то высказывает желание стать донором почки.

Напомним, недавно противоположный случай произошел в Индонезии. Там отец собирался продать свою почку, чтобы оплатить лечение больному сыну.