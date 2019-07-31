Названы самые бесполезные лекарства

Врач общей практики рассказала, какие популярные лекарственные препараты не только не способствуют скорейшему выздоровлению, но и могут навредить. Слова специалиста передает газета "Вечерняя Москва".

Самыми бесполезными Ирина Добрецова считает всевозможные иммуномодуляторы и иммуностимуляторы, которые люди массово скупают в сезон простуд. Врач напомнила, что иммунная система обычного человека способна справиться с респираторным заболеванием за неделю, если нет высокой температуры. Также Ирина Дубцова отметила чрезмерное увлечение россиян антибиотиками. Некоторые начинают принимать антибактериальные препараты при первых симптомах простуды, из-за чего снижается восприимчивость организма к лекарству и в случае, когда антибиотик реально нужен, его будет сложно подобрать.

Врач предупредила о том, что не стоит увлекаться нестероидными противовоспалительными средствами в качестве локальных обезболивающих. Эти препараты дают серьезную нагрузку на почки и желудочно-кишечный тракт.