Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые бесполезные лекарства 

Рамблер 1 час назад
Врач общей практики рассказала, какие популярные лекарственные препараты не только не способствуют скорейшему выздоровлению, но и могут навредить. Слова специалиста передает газета "Вечерняя Москва".
Самыми бесполезными Ирина Добрецова считает всевозможные иммуномодуляторы и иммуностимуляторы, которые люди массово скупают в сезон простуд. Врач напомнила, что иммунная система обычного человека способна справиться с респираторным заболеванием за неделю, если нет высокой температуры. Также Ирина Дубцова отметила чрезмерное увлечение россиян антибиотиками. Некоторые начинают принимать антибактериальные препараты при первых симптомах простуды, из-за чего снижается восприимчивость организма к лекарству и в случае, когда антибиотик реально нужен, его будет сложно подобрать.
Врач предупредила о том, что не стоит увлекаться нестероидными противовоспалительными средствами в качестве локальных обезболивающих. Эти препараты дают серьезную нагрузку на почки и желудочно-кишечный тракт.
Комментарии6
Болезни и лекарства , Видео , Ирина Дубцова , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как гигиенические привычки из СССР вредят здоровью52
Рак легких на ранней стадии: главные симптомы
Как пластиковая посуда вредит здоровью1
Как быстро вылечить простуду на губах1
Искусственные клетки смогут вылечить рак
Видео
03:58
Ученые предупредили о смертельной эпидемии
Новости
05:14
Почему глазированные сырки опасны для здоровья
Болезни и лекарства
03:14
Названы самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
02:56
Что нужно делать гипертоникам каждый день
ЗОЖ
00:30
Врачи достали из пациентки 1,5 кг украшений
Новости
03:24
Эффективное средство против отечности рук и ног
Народная медицина
00:59
Врачи рассказали об опасности активированного угля
Болезни и лекарства
01:59
Чем питаться, чтобы не кормить рак
Болезни и лекарства
01:20
О чем говорят трясущиеся после спиртного руки
ЗОЖ
04:34
Как помочь себе при солнечном ожоге
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение