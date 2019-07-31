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От ВИЧ стали умирать чаще в России 

Газета.Ru + ещё 14 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ВИЧ-инфекция оказалась одной из самых частых причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году". Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно имеющейся информации, в возрасте от 18 до 44 лет от ВИЧ умирает 15,8% населения, что больше чем от онкологии (13,1%), заболеваний органов пищеварения (14,9%), дыхания (5,4%) и нервной системы (3,6%), а также от ишемической болезни сердца (8,4%), цереброваскулярных болезней (5,1%), туберкулеза (3,3%).
Отмечается, что более 76% умерших от ВИЧ в 2018 году были в возрасте от 25 до 44 лет. Всего от инфекции умерли 20,5 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что за три года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%.
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