От ВИЧ стали умирать чаще в России

ВИЧ-инфекция оказалась одной из самых частых причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году". Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно имеющейся информации, в возрасте от 18 до 44 лет от ВИЧ умирает 15,8% населения, что больше чем от онкологии (13,1%), заболеваний органов пищеварения (14,9%), дыхания (5,4%) и нервной системы (3,6%), а также от ишемической болезни сердца (8,4%), цереброваскулярных болезней (5,1%), туберкулеза (3,3%).

Отмечается, что более 76% умерших от ВИЧ в 2018 году были в возрасте от 25 до 44 лет. Всего от инфекции умерли 20,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что за три года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%.