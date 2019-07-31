Как быстро вылечить простуду на губах

Простуда на губах — неприятное заболевание, которое приносит массу неудобств. Лечение герпеса необходимо начинать на ранних стадиях, чтобы получить быстрый эффект и как можно меньше страдать от неприятных симптомов.

Основные способы избавления от проблемы

гомеопатический;

использование народной медицины;

традиционный, то есть медикаментозный. Существует несколько эффективных методов, которые помогут вылечить герпес в домашних условиях:

Сложно сказать, какой из этих методов лучше поможет, — все определяется на собственном опыте. Но в любом случае необходимо запастись каплей терпения и делать все четко по инструкции. Иначе лечение затянется на несколько недель.

Клео.Ру

Медикаментозный способ лечения

Простуда на губах начинается с неприятного зуда и покраснения кожи. Уже с этого момента нужно понимать, как лечить заболевание быстро и какую мазь использовать.

В составе лекарственного препарата обязательно должен входить ацикловир, а вот концентрация и остальные действующие вещества имеют не такое большое значение — опять-таки, все зависит от личных предпочтений и особенностей организма.

Способ нанесения мази одинаковый:

Перед началом процедуры руки тщательно моются с мылом под теплой проточной водой.

На очаг с помощью косметической палочки наносится небольшое количество лекарственного препарата.

После этого 20-30 минут не рекомендуется пить и есть твердую пищу. Также нельзя допускать, чтобы на обработанный участок кожи попадала слюна.

Во время лечения специалисты рекомендуют принимать пищевые добавки с содержанием гидрокситолуэна или цинка, отказаться от употребления жирной нездоровой пищи и обратиться к врачу, который выпишет противовирусные препараты.

Клео.Ру

Гомеопатический метод лечения

Данный способ используется на протяжении многих столетий и считается одним из самых эффективных. Как лечить простуду на губах быстро без аптечной мази, подскажут врачи-гомеопаты.

Graphit;

Acidum nitricum;

Thuja occidentalis;

Rhus toxicodendron. Для каждого пациента они подбирают индивидуальную схему лечения, а для составления эффективного лекарства используют следующие компоненты:

Главная особенность в том, что у каждой составляющей есть свое назначение и спектр действия. Поэтому без профессиональной помощи использовать лекарства по «индивидуальному заказу» не удастся.

Применение народных средств

Если человек не знает, как лечить простуду на губах быстро, то самый простой вариант в домашних условиях — испытать на себе бабушкины рецепты. В большинстве случаев на изготовление лекарства уйдет минимум денег, а использованные ингредиенты не навредят здоровью.

Ушная сера

Лучше всего ее использовать на ранних стадиях развития заболевания — когда на коже только начинает ощущаться неприятный зуд. Для этого ватной палочкой аккуратно чистим ухо и легкими движениями наносим серу на пораженный участок кожи.

Процедуру необходимо повторять каждые 4-5 часов. Первый результат будет заметен уже после второго намазывания.

Пищевая сода

Для приготовления раствора следует смешать столовую ложку соды с 125 мл воды. Поставить смесь на медленный огонь и дождаться, когда она закипит. Когда домашнее лекарство немного остынет, смачиваем в нем ватный тампон и прикладываем его к герпесу.

Образовавшуюся на коже корочку из соды не убираем с язвочки и не смываем водой.

Чеснок

Свежеразрезанными дольками чеснока можно протирать поврежденный участок кожи через каждые 2-3 часа. При попадании сока губа может щемить, но в этом нет ничего страшного. Данную процедуру можно повторять не больше трех дней подряд.

Еще один вариант лечения чесноком — использовать выжатый из него сок. В полученной кашице промачиваем ватный тампон и наносим его на герпес на 5-10 минут. По истечении этого времени смазываем язвочки тонким слоем жидкого меда.

Поваренная соль

Вместо аптечной мази для лечения простуды на губах можно использовать раствор из доступных ингредиентов. Для его приготовления в 1/3 стакана теплой воды необходимо растворить столовую ложку соли.

Тщательно все перемешиваем и смачиваем в растворе марлю, отжимаем ее и прикладываем к поврежденному месту.

Зубная паста

Если не знаете, как быстро лечить простуду на губах в домашних условиях, — используйте зубную пасту. Просто нанесите ее на поврежденную кожу на несколько часов, а затем аккуратно смойте теплой водой.

Чтобы это средство помогло, используйте чистую пасту, без цветных гелей. Лучше всего остановиться на продукции с прополисом или экстрактом трав.

Медицинский спирт

Смачиваем в нем ватный тампон, слегка отжимаем его и с усилием прикладываем к появившимся язвочкам. Этот метод эффективный, но очень болезненный, поэтому его не стоит использовать людям с низким болевым порогом.

Клео.Ру

Лечение горячей ложкой

Достаточно кардинальный способ, который лучше всего использовать лишь в экстренных ситуациях. Для этого завариваем крепкий черный чай и сразу же окунаем в него ложку. Ждем, когда она достаточно нагреется, после чего резко прикладываем горячий металл к герпесу.

Проводится такая процедура не больше двух раз в сутки три дня подряд.

Прижигание льдом

На дно специальных формочек выкладываем немного аптечной ромашки. Заливаем ее водой и прячем в морозилку до полного застывания.

При необходимости достаем один кубик и прикладываем его к язвочке на губе на 5-10 секунд. Этого времени вполне хватит, чтобы пузырьки на ранке подсушились и быстрее исчезли.

В случаях, когда фармакологические препараты и мази оказываются неэффективными при лечении герпеса, помочь сможет проверенная годами народная медицина.

Но перед тем, как использовать следующую группу препаратов, необходимо убедиться, что на них нет аллергии.

Настойка прополиса

Она используется для прижигания ранок. Чтобы получить быстрый результат, следует промазывать пораженные участки кожи настойкой каждые два часа не меньше двух суток подряд. Перед началом процедуры в губы втирается смягчающий крем.

Пихтовое масло

Пихтовым маслом герпес смазывается только один день, но строго каждые 3 часа. А перед сном следует наложить на ранку смоченный в масле ватный диск и не убирать его в течение получаса.

Во время такого лечения легкое жжение и боль — нормальное явление. Но если дискомфорт слишком сильный и приходится терпеть, пихтовое масло аккуратно смывается с кожи теплой водой.

Обратите внимание на то, что если герпес на губах не затягивается на протяжении 7-9 дней, — это весомый повод сделать анализы на определение ВИЧ-инфекции, злокачественных опухолей и лимфопролиферативных болезней.

Также при частых рецидивах простуды на губах настоятельно рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Клео.Ру

Еще несколько полезны​х советов

завести индивидуальное полотенце для лица, чашку и другую посуду;

не контактировать с маленькими детьми;

не снимать самостоятельно корочку с губ и не расчесывать пораженное место;

отказаться от поцелуев. Чтобы герпес прошел как можно быстрее без вреда для других членов семьи, необходимо придерживаться некоторых правил:

Теперь известно, как лечить быстро герпес на губах. Не стоит относиться к этой проблеме пренебрежительно — это такое же заболевание, как и все остальные. Оно требует тщательного лечения и профилактики.