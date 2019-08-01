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Болезнь Паркинсона предложили лечить массажем ушей 

Мир24 + ещё 1 15 минут назад
Фото: Мир24
Ученые из Университета Кента (Великобритания) изобрели оригинальную методику, способную существенно снизить симптомы болезни Паркинсона.
Напомним, это хроническое неврологическое заболевание, которое приводит к постепенному угасанию двигательной активности.
В научном эксперименте приняли участие 46 человек с данным диагнозом, сообщает Parkinsonism and Related Disorders.
В течение двух месяцев два раза в день им проводили мягкую стимуляцию ушного канала при помощи специальной портативной гарнитуры.
После этого пациенты заявили о заметном сокращении как моторных, так и не моторных признаков заболевания.
Так, повысилась двигательная активность, улучшились память, концентрация внимания и сон, поднялось настроение. Участники также отметили, что к концу эксперимента им стало легче самостоятельно выполнять повседневные действия.
Терапевтический эффект сохранятся в течение пяти недель после завершения научного исследования.
«Возможно, с некоторыми проявлениями болезни Паркинсона можно лучше справляться, если традиционные лекарственные методы лечения сочетаются с мягкой, неинвазивной стимуляцией органов равновесия», — сделали вывод авторы.
Важно, что эта методика не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Некоторые пациенты отмечали, что испытывают приятные ощущения, и даже сравнивали процедуру с массажем.
Но чтобы понять, как именно стимуляция ушного нерва влияет на течение заболевания, потребуются более масштабные исследования.
Другие научные работы показали, что мягкая стимуляция внутреннего уха также снижает неврологические симптомы после инсультов и черепно-мозговых травм.
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