Болезнь Паркинсона предложили лечить массажем ушей

Ученые из Университета Кента (Великобритания) изобрели оригинальную методику, способную существенно снизить симптомы болезни Паркинсона.

Напомним, это хроническое неврологическое заболевание, которое приводит к постепенному угасанию двигательной активности.

В научном эксперименте приняли участие 46 человек с данным диагнозом, сообщает Parkinsonism and Related Disorders.

В течение двух месяцев два раза в день им проводили мягкую стимуляцию ушного канала при помощи специальной портативной гарнитуры.

После этого пациенты заявили о заметном сокращении как моторных, так и не моторных признаков заболевания.

Так, повысилась двигательная активность, улучшились память, концентрация внимания и сон, поднялось настроение. Участники также отметили, что к концу эксперимента им стало легче самостоятельно выполнять повседневные действия.

Терапевтический эффект сохранятся в течение пяти недель после завершения научного исследования.

«Возможно, с некоторыми проявлениями болезни Паркинсона можно лучше справляться, если традиционные лекарственные методы лечения сочетаются с мягкой, неинвазивной стимуляцией органов равновесия», — сделали вывод авторы.

Важно, что эта методика не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Некоторые пациенты отмечали, что испытывают приятные ощущения, и даже сравнивали процедуру с массажем.

Но чтобы понять, как именно стимуляция ушного нерва влияет на течение заболевания, потребуются более масштабные исследования.

Другие научные работы показали, что мягкая стимуляция внутреннего уха также снижает неврологические симптомы после инсультов и черепно-мозговых травм.