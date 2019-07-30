Почему глазированные сырки опасны для здоровья

Глазированные сырки, которые скорее ближе к кондитерским изделиям нежели к молочным продуктам, давно являются излюбленным лакомством в нашей стране как у детей, так и у взрослых. Но немногие догадываются о том, какой вред здоровью они могут нанести.

Сахар

Как и любое кондитерское изделие, сырок содержит огромное количество сахара. В одном маленьком сырке может быть до двух чайных ложек этого продукта, иными словами он составит 40% от общей массы всего изделия.

Жир

Как правило, в сырках содержится 20-25% жира, что крайне много, а значит, людям с лишним весом лучше отказаться от их употребления. По мнению диетолога Аллы Погожевой, даже если вы не страдаете полнотой, позволять себе сырок нужно не чаще раза в неделю.

Низкое качество

Согласно данным исследования, опубликованного в газете "Санкт-Петербургские ведомости" из семи протестированных сырков в пяти образцах творог оказался плохого качества. В некоторых сырках допустимую концентрацию дрожжей превысили в 140-150 раз. Помимо этого в составе лакомства нередко присутствует сорбиновая кислота, которую ни в коем случае нельзя добавлять в творог.