Врачи рассказали об опасности активированного угля

Активированный уголь может нанести вред здоровью, если принимать его неправильно. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Пугачева.

Так, хотя в народе это лекарство считают панацеей от всего, однако специалисты отмечают, что рекомендуется принимать активированный уголь при диарее, отравлении, вздутии живота или для очищения почек.

А вот бесконтрольный прием этого лекарства может привести к обезвоживанию организма, диарее или развитию язвенной болезни.

«Активированный уголь нужно принимать за два часа до приема пищи, запивая его большим количеством воды», — поясняет эксперт.

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона доказали, что активированный уголь на самом деле не полезен для зубов, как считалось ранее. Так, если добавлять это лекарство в пасту, зубная эмаль начнет разрушаться.