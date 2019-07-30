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Врачи рассказали об опасности активированного угля 

Рамблер 2 часа назад
Активированный уголь может нанести вред здоровью, если принимать его неправильно. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Пугачева.
Так, хотя в народе это лекарство считают панацеей от всего, однако специалисты отмечают, что рекомендуется принимать активированный уголь при диарее, отравлении, вздутии живота или для очищения почек.
А вот бесконтрольный прием этого лекарства может привести к обезвоживанию организма, диарее или развитию язвенной болезни.
«Активированный уголь нужно принимать за два часа до приема пищи, запивая его большим количеством воды», — поясняет эксперт.
Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона доказали, что активированный уголь на самом деле не полезен для зубов, как считалось ранее. Так, если добавлять это лекарство в пасту, зубная эмаль начнет разрушаться.
Болезни и лекарства , Видео
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