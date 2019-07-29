Как смартфоны влияют на наше здоровье

В сети появилась информация о том, что изменение строения скелета у молодежи в возрасте от 18 до 30 лет связано с активным использованием смартфонов. Мнения ученых по данному поводу разделились. Кто-то поддерживает эту теорию, кто-то — опровергает. Заведующий кафедрой Реконструктивно-пластической хирургии с курсом офтальмологии РУДН в беседе с «360» рассказал о своем отношении к этому заявлению.

Я убежден, что разумное использование [смартфонов] никакого физиологического вреда не вызывает

Давыдов сообщил, что подобные выводы можно делать только основываясь на официальных исследованиях.

«Статистики такой я нигде не читал научной, чтобы проводили исследования групп сравнения, изучали бы [влияние] на людей различных возрастов, специальностей, исследовали возрастные группы рабочих и учащихся. Большие выборки должны быть — это не пять, не 10 человек, и даже не 1000. Таких исследований как таковых нет»,

— рассказал он в беседе в с «360».

Он отметил, что, возможно, смартфоны могут оказывать «воздействие на зрительный анализатор».

«Скорее всего есть, наверное, связь между тем, что если человек очень долго смотрит на экран вечером, особенно перед сном, то психологически меняются восприятия, гормональный фон и психологическая активность какая-то в гораздо большей степени. Человек хуже засыпает — это можно предположить. Но для [доказательства] этого нужны широкомасштабные исследования»,

— заявил собеседник.

На вопрос о том, влияет ли смартфон на изменения в осанке тех, кто ими пользуется, Давыдов ответил неоднозначно.

«Если человек склонен к занятию физическими нагрузками, то прямой связи в этом нет. Пошел в спортзал, покачался, побегал, позанимался фитнесом, поездил на велосипеде, поплавал или просто погулял где-то в парке, расслабился или еще чем-то более приятным позанимался — и все. А если сидеть в положении «крючком», и при этом изменился характер питания, да при нашем «чудесном» лете, когда нет солнца, то может быть какое-то влияние на выработку витамина D возможно и будет, но не на взрослых, а на детей и подростков»,

— отметил он.

Единственную опасность, по мнению Давыдова, представляет неумение людей правильно и разумно пользоваться «благами цифровой цивилизации».

«Все дело в том, что если мы говорим о физиологических изменениях, то они проходят. А если мы говорим о функциональных, более грубых изменениях, то это как правило так называемые «нарушения рефракции». А именно или близорукость, при которой человек видит плохо в даль, или дальнозоркость. Но ведь это анатомические изменения формы глазного яблока, поверхности роговицы. Достаточно взять нацию много читающую и потребляющую рис — японцев. У них близорукость более распространена, чем у нас. Поэтому разумное использование всех благ цифровой цивилизации — и никаких проблем»,

— заявил профессор.

Он также ответил на вопрос о влиянии смартфонов на ухудшение слуха у их пользователей. По его словам, все вновь упирается в неразумное бесконтрольное использование гаджетов.

«Если мы говорим о прослушивании каких-то аудио композиций, то через обычный динамик вообще никак не влияет [на ухудшение слуха]. Если наушники — то смотря какие наушники, как они вставляют и насколько долго этим пользуются. Если днем и ночью, то конечно у человека есть высокая доля риска того, что могут быть проблемы с барабанной перепонкой и звукопередачей. Потому что воздушной прослойки нет, и звук непосредственно влияет на барабанную перепонку, что может в конце концов привести к изменению ее эластичности. Соответственно хуже будет передаваться звук»,

— уточнил Давыдов.

Информацию о том, что смартфоны оказывают влияние на изменение в строении человеческого скелета опубликовало «Би-Би-Си" со ссылкой на физиолога университета Саншайн-Коаст Дэвида Шахара. Он провел исследование и выяснил, что наружный затылочный выступ, который находится на задней части черепа над шеей, перестал быть редким явлением. Сейчас он встречается достаточно часто, в основном у людей от 18 до 30 лет. Шахар считает, что выступ появляется из-за сильной нагрузки на шею, которая возникает из-за наклонного положения головы во время использования смартфонов и других гаджетов.