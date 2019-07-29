Устаревшие лекарства, которыми мы продолжаем лечиться

Наука не стоит на месте, и с каждым годом в аптеках появляются десятки новых лекарств, которые не только помогают быстрее справиться с болезнями, но и вызывают меньше побочных эффектов. Но мы почему-то все равно настойчиво продолжаем покупать препараты, которыми лечились еще наши мамы и даже бабушки. Рассказываем, какие безнадежно устаревшие препараты до сих пор пользуются огромной популярностью у россиян.

Анальгин

Это обезболивающее было чрезвычайно востребовано в прошлом веке, однако с тех пор на рынке появилось немало более эффективных лекарств. Кроме того, не стоит забывать, что прием анальгина может вызвать нарушение функции почек, сильнейшие аллергические реакции вплоть до анафилактического шока и резкое снижение артериального давления. К слову, в США и некоторых странах Европы этот препарат вообще запрещено продавать.

Корвалол

Многие врачи утверждают, что корвалол бессмысленно принимать при боли в сердце, потому как никакого лечебного эффекта он не дает. Зато в его составе есть фенобарбитал — транквилизатор, который вызывает привыкание — так же, как и любой наркотик. К тому же не корвалол имеет целый перечень противопоказаний: его нельзя принимать людям с инфарктом миокарда, пониженным давлением, и сахарным диабетом, а если выпить капли в состоянии алкогольного опьянения, может и сердце остановиться.

Бисептол

Бисептол — это комбинированный антибактериальный препарат, который в советское время назначали пациентам с заболеваниями верхних дыхательных путей. В результате у вредоносных бактерий выработалась устойчивость к действующему веществу, и сегодня бисептол может не оказать на болезнь ровным счетом никакого эффекта. К тому же прием этого препарата может обернуться возникновением тошноты, рвоты, гастрита, почечной недостаточности, аллергии и даже депрессии.

Валидол

Валидол — это еще одна «пустышка», не оказывающая на организм никакого лечебного действия, считают врачи. Кроме того, его тоже крайне опасно сочетать с алкоголем, а в некоторых случаях прием этого препарата может вызывать аллергию, тошноту, головные боли и скачки давления.

Левомицетин

Замыкает список устаревших лекарств левомецитин — антибиотик, снискавший небывалую популярность еще в советские годы. Вместо него современные медики рекомендуют использовать более щадящие средства, не вызывающие такого количества «побочек». К слову, прием левомецитина может привести к возникновению аллергических реакций, дисбактериоза, диареи и даже психомоторных расстройств.