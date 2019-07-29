Названы продукты, которые помогут избежать рака

Одна из главных причин раковых заболеваний — нарушение ангиогенеза, то есть процесса образования кровеносных сосудов. Об этом заявляет Уильям Ли , глава Фонда ангиогенеза, который ищет новые подходы к лечению тяжелых заболеваний.

Например, когда раковая опухоль образуется в мозгу, то вокруг нее образуются сосуды, которые ее питают. Так, рак начинается с маленькой группы клеток и они сами не могут расти, потому что сами не снабжаются кровью. То есть, если заблокировать процесс ангиогенеза рядом с опухолью, она никогда не разрастется.

Так, Уильям Ли месте с группой ученых, выяснил, что нужно добавить в рацион, чтобы опухоль не стимулировала выработку кровеносных сосудов и, соответственно, не росла.

Оказалось, вещество, которое блокирует 60-80% гиперактивного ангиогенеза, содержится в нескольких продуктах. Например, в клубнике, красном винограде, вине, соевых бобах. Каждый из них с разной эффективностью «гасит» губительный неестественно активный ангиогенез.

Кроме того, ученые исследовали четыре вида чая — зеленый японский, сенча, Эрл грей и особенную смесь сортов, которые они сами приготовили. Эффективнее всего сработала именно эта смесь и Эрл грей. При этом, смесь приготовили из японского зеленого чая и снча, ккоторые по отдельности неэффективны.

Кроме того, эффективно работают петрушка, чеснок и приготовленные томаты. Эксперты провели исследования с участием 79 тысяч мужчин на протяжении 30 лет. Оказалось, что люди, которые 2-3 раза в неделю употребляют приготовленные томаты, уменьшают риск заболевания простаты на 40-50%.