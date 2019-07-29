Ученые рассказали, почему каждому диабетику нужна собака

Больным диабетом помогут специально обученные собаки. Об этом заявили британские ученые из Бристольского университета.

«Мы давно знаем, что качество жизни пациентов заметно улучшалось, если у них появлялась особая «медицинская» собака. С другой стороны, никто раньше не проверял то, что на самом деле менялось в их жизни. Мы впервые показали, что эти животные очень хорошо отслеживают гипогликемические приступы», — заявила доктор Никола Руни.

Разводчики таких собак уверяли, что животные могут предупреждать человека о гипо— и гипергликемических приступах.

Так, ученые проверили, что «медицинские» собаки действительно чувствуют изменения в запахе хозяина, которые появляются в результате гипо— и гипергликемии.

Они натренированы лаем и беспокойством оповещать хозяина об этом. Это заставит его вовремя принять инсулин или съесть что-то сладкое. Так, его жизнь может быть вовремя спасена.

Медики из Британии проверили это на практике, понаблюдав за жизнью 27 диабетиками, у каждого из которых была такая собака. Участники эксперимента фиксировали моменты, когда их собака начинала беспокоиться и записывали скачки своего уровня сахара в этот момент.

Ученые сравнили «показания» собак и реальное состояние диабетиков за 12 недель и выяснили, что животные практически не уступают в точности тестовым полоскам.

Оказалось, в 83% собаки верно определяли наступление гипергликемии и гипогликемии.