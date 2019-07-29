Больным диабетом помогут специально обученные собаки. Об этом заявили британские ученые из Бристольского университета.
«Мы давно знаем, что качество жизни пациентов заметно улучшалось, если у них появлялась особая «медицинская» собака. С другой стороны, никто раньше не проверял то, что на самом деле менялось в их жизни. Мы впервые показали, что эти животные очень хорошо отслеживают гипогликемические приступы», — заявила доктор Никола Руни.
Разводчики таких собак уверяли, что животные могут предупреждать человека о гипо— и гипергликемических приступах.
Так, ученые проверили, что «медицинские» собаки действительно чувствуют изменения в запахе хозяина, которые появляются в результате гипо— и гипергликемии.
Они натренированы лаем и беспокойством оповещать хозяина об этом. Это заставит его вовремя принять инсулин или съесть что-то сладкое. Так, его жизнь может быть вовремя спасена.
Медики из Британии проверили это на практике, понаблюдав за жизнью 27 диабетиками, у каждого из которых была такая собака. Участники эксперимента фиксировали моменты, когда их собака начинала беспокоиться и записывали скачки своего уровня сахара в этот момент.
Ученые сравнили «показания» собак и реальное состояние диабетиков за 12 недель и выяснили, что животные практически не уступают в точности тестовым полоскам.
Оказалось, в 83% собаки верно определяли наступление гипергликемии и гипогликемии.
«Наши наблюдения показывают, что эффективность каждой собаки зависела от ее личных особенностей и того, как сильно она была привязана к хозяину. Поэтому крайне важно, чтобы они были максимально качественно выдрессированы и правильно подобраны под нового владельца», — отметили эксперты.