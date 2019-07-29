Минздрав начнет доплачивать врачам, определившим рак

Минздрав России предложил премировать врачей, обнаруживших у пациентов рак, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

По имеющейся информации, за каждый выявленный случай онкологического заболевания, специалист будет получать 1000 рублей. Также премии в размере 500 рублей будут полагаться врачам, фельдшерам и медработникам, ответственным за организацию и проведение диспансеризации, а также своевременно установившим диспансерное наблюдение за пациентом с онкологическим заболеванием.

Уточняется, что средства будут выделяться из бюджета территориального фонда. Общий размер расходов на данные премии составит ежегодно более 1 млрд руб.

Предположительно, постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что порядка 125 фельдшерско-акушерских пунктов введено в эксплуатацию в 2019 году.