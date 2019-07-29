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Минздрав начнет доплачивать врачам, определившим рак 

Газета.Ru + ещё 4 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Минздрав России предложил премировать врачей, обнаруживших у пациентов рак, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
По имеющейся информации, за каждый выявленный случай онкологического заболевания, специалист будет получать 1000 рублей. Также премии в размере 500 рублей будут полагаться врачам, фельдшерам и медработникам, ответственным за организацию и проведение диспансеризации, а также своевременно установившим диспансерное наблюдение за пациентом с онкологическим заболеванием.
Уточняется, что средства будут выделяться из бюджета территориального фонда. Общий размер расходов на данные премии составит ежегодно более 1 млрд руб.
Предположительно, постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что порядка 125 фельдшерско-акушерских пунктов введено в эксплуатацию в 2019 году.
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Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ , РИА Новости
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