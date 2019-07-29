Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, как не заболеть летом в плохую погоду. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, в первую очередь, необходимо утепляться.
Он посоветовал с собой в ближайшее время брать накидку — джинсовку, легкий свитер или палантин.
"Если знаете, что возможен дождь, лучше обуть непромокаемую обувь", — отметил Тяжельников.
Кроме того, он посоветовал не находиться в тени во время отдыха у воды или на ветру в мокром купальнике. В противном случае, можно получить переохлаждение.
Также врач порекомендовал есть побольше ягод и поменьше мяса.
Ко всему прочему, специалист посоветовал пить любые горячие напитки, кроме алкоголя. Последний, пояснил врач, не согревает, а сужает сосуды, что приводит к еще большему охлаждению организма.